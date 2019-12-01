ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان لبحث التعاون من أجل صالح المواطنين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:26 م
محافظ المنيا يلتقى
محافظ المنيا يلتقى نواب البرلمان
Advertisements
ايمن رياض
استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب وأكد أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة المواطنين.

وأضاف أنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وجميع أعضاء البرلمان عن المحافظة من أجل تحقيق الصالح العام للمواطنين، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والرخاء.

وأوضح أن التكليفات الرئاسية التي صدرت للمحافظين ، تتلخص في الاهتمام الشديد بمشاكل المواطنين، معربا عن سعادته بالعودة مرة اخرى للعمل بمحافظة المنيا ، وسبق له العمل فى الماضى.

وقدم النواب التهنئة للمحافظ على المنصب الجديد، وأعربوا عن تمنياتهم أن يعينه الله على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنيا تحذر.. لا تقتربوا من أعمدة الإنارة وقت الأمطار

9 حركات للمحافظين منذ يناير 2011 الى الآن | تعرف عليها

جاكلين عازر تؤدى اليمين الدستورية نائبًا لمحافظ الإسكندرية.. فيديو

نائبة محافظ الجيزة: متحمسة للعمل وسأعمل على حل مشاكل المواطنين.. فيديو

المحافظون الجدد يتحدثون لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ الجديد: عملي في الشارع ولا أقبل الاستثناءات.. ومحافظ القليوبية: مكتبى مفتوح ولن يغلق فى وجه مواطن

محافظ القليوبية لنواب البرلمان: هدفنا جميعا خدمة المواطن وراحته

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يعلن موعد قمة الأهلي والزمالك.. طارق حامد يخرج عن صمته.. ورسالة غامضة من كهربا

بعد ظهوره على كرسى.. محمد منير يكشف تطورات حالته الصحية لأول مرة.. فيديو

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة تتصدر جوجل

فيديوجراف| تصريحات عفاف شعيب عن خلع الفنانات الحجاب

في عيد ميلادها.. أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. وأفتح الفستان مش عاجب أقفله مش عاجب

مصادر: فحص الفيديوهات الإباحية لـ جوهرة لتحديد توقيت تصويرها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة خلع الحجاب | 20 إطلالة لـ ميار الببلاوي بالطرحة

بعد تصدرها التريند .. شاهد | 20 صورة لـ روبي بملامحها الفرعونية المثيرة

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك