محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان لبحث التعاون من أجل صالح المواطنين

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب وأكد أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة المواطنين.



وأضاف أنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وجميع أعضاء البرلمان عن المحافظة من أجل تحقيق الصالح العام للمواطنين، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والرخاء.



وأوضح أن التكليفات الرئاسية التي صدرت للمحافظين ، تتلخص في الاهتمام الشديد بمشاكل المواطنين، معربا عن سعادته بالعودة مرة اخرى للعمل بمحافظة المنيا ، وسبق له العمل فى الماضى.



وقدم النواب التهنئة للمحافظ على المنصب الجديد، وأعربوا عن تمنياتهم أن يعينه الله على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة.