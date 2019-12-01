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توك شو

الاتصالات تعلن عن خطط لزيادة نسبة المشاركة في الإنتاج من 4% إلى 8% ..فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:34 م
معرض cairo ict
معرض cairo ict
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قسم التوك شو
قال المهندس محمد خليف "عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات" ، إن توجه الدولة للتحول الرقمي أصبح غير قاصر علي عمل وزارة واحدة، ولكن يقوم على تكاتف مجموعة وزارات، موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها الدافع الأساسي في عملية التحول الرقمي.

وأضاف المهندس محمد خليف خلال حواره الذي يذاع على شاشة «اكسترا نيوز»، أن الوزارة حريصة على عرض مجهوداتها المختلفة لدعم المبادرة، مشيرا إلى أن الدوله تعمل جاهدة من خلال المؤتمرات على دعم ريادة الاعمال.

وأوضح محمد خليف، أنه تم تدشين معرض للتعريف بالتحول الرقمي، ومؤكدا علي اهميه القيمة المضافة بالنسبه لمنظومة التحول الرقمي سواء بالنسبة للموظفين والعملاء .

ولفت محمد خليف، إلى أن توجهه الدولة للتحول الرقمي غيثر قاصر فقط على القطاع الحكومي ، بل إن الدولة تتجه لاستغلال التحول الرقمي في مجالات الصناعة والغاز والبترول والشركات الخاصة.

وأشار، إلى أن وزارة الاتصالات تحرص على عرض خطط لزيادة الناتج القومي من نسبة مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 4% إلى 8%،لافتا إلى ضرورة خلق كوادر جديدة مدربة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن هناك طلب على طلاب تكنولوجيا المعلومات لتدريبهم غير قاصر فقط علي كليات الحاسبات والهندسة بل علي كليات التجارة والكليات الأخرى.
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