بعد شائعة خلع الحجاب | 20 إطلالة لـ ميار الببلاوي بالطرحة

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن حقيقة ما تردد حول خلعها الحجاب، بسبب نشرها عددًا من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي ترتدي أيس كاب.



ونفت ميار الببلاوي، ما تردد عن خلع الحجاب، قائلة "اتقوا الله الصورة دي قديمة من الشتا اللي فات والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري ما اخلع الحجاب اللهم ثبتني".



وتلقت ميار الببلاوي، عشرات التعليقات من جمهورها الذين عبروا عن سعادتهم بتمسكها بالحجاب، موضحين أن إطلالاتها به أنيقة ومحتشمة في الوقت نفسه.



وبعد هذه الشائعة عن خلع الفنانة والإعلامية ميار الببلاوى، الحجاب، نقدم إليكم مجموعة من صور أفضل الإطلالات لها..



