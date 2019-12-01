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محافظات

وأنا مالي .. مبادرة لمواجهة الأفكار السلبية بالمجتمع في القليوبية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:26 م
الشيخ صفوت أبو السعود
الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
أطلق الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مبادرة لمواجهة الأفكار السلبية في المجتمع والتي انتشرت في السنوات الأخيرة .

وبدأ كل فرد في المجتمع يتخذ نوعا من الانطوائية وعدم الانخراط في المشاركة المجتمعية بمقولة " وأنا مالى".

وقال أبوالسعود إن الفكرة جاءت له بعد أن لاحظ مقولة " وأنا مالى" تتردد بين جميع طوائف المجتمع بداية من الأطفال برفض أي توجيه من أسرته وحتى بعض أفراد المجتمع تجاه قضية ما بقوله أنه لا يتدخل بدعوى ليس له شأن به وخاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه انطلق بالمبادرة من المدارس والجامعات ومراكز الشباب والرياضة وجمعيات المجتمع المدنى والقوافل الدينية بالمدن والقرى والنجوع وغيرها من المؤسسات.

وأشار أبوالسعود إلى أنه لقي ترحيبا كبيرا من المسئولين بمحافظة القليوبية لتشمل جميع طوائف المجتمع والحد من تلك الظاهرة وتعميمها على جميع المحافظات.
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