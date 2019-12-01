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رياضة

نتائج وترتيب مجموعة الصعيد.. البنك الأهلي في الصدارة وبني سويف وصيفا مؤقتا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:25 م
البنك الاهلى
البنك الاهلى
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عبدالله هشام - رباب الهواري
انتهت مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد ، بفوز فريق الألومنيوم على منافسه طهطا بنتيجة هدفين دون رد وخسارة فريق تليفونات بني سويف أمام فريق سوهاج بثنائية .

وجاءت نتائج مجموعة الصعيد كاملة في الجولة السابعة كالتالي:
البنك الأهلي 0/0 شبان قنا
الألومنيوم 0/2 طهطا
سوهاج 2 /0 ت. بني سويف
المنيا 0 / 1 الفيوم
الإعلاميين 1 / 1 بترول أسيوط

ويلعب فريق ديروط أمام فريق بني سويف يوم السبت المقبل.

وجاء ترتيب المسابقة كالتالي :

1- البنك الاهلي : 15 نقطة
2- بني سويف : 13 نقطة
3- تليفونات بني سويف : 13 نقطة
4- شبان مسلمين قنا : 13 نقطة
5- الألومنيوم : 12 نقطة
6- بترول أسيوط : 8 نقطة
7- سوهاج : 8
8- الإعلاميين : 7
9- الفيوم :7
10- المنيا : 6
11- ديروط : 5
12- طهطا : 4
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