نتائج وترتيب مجموعة الصعيد.. البنك الأهلي في الصدارة وبني سويف وصيفا مؤقتا

انتهت مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد ، بفوز فريق الألومنيوم على منافسه طهطا بنتيجة هدفين دون رد وخسارة فريق تليفونات بني سويف أمام فريق سوهاج بثنائية .



وجاءت نتائج مجموعة الصعيد كاملة في الجولة السابعة كالتالي:

البنك الأهلي 0/0 شبان قنا

الألومنيوم 0/2 طهطا

سوهاج 2 /0 ت. بني سويف

المنيا 0 / 1 الفيوم

الإعلاميين 1 / 1 بترول أسيوط



ويلعب فريق ديروط أمام فريق بني سويف يوم السبت المقبل.



وجاء ترتيب المسابقة كالتالي :



1- البنك الاهلي : 15 نقطة

2- بني سويف : 13 نقطة

3- تليفونات بني سويف : 13 نقطة

4- شبان مسلمين قنا : 13 نقطة

5- الألومنيوم : 12 نقطة

6- بترول أسيوط : 8 نقطة

7- سوهاج : 8

8- الإعلاميين : 7

9- الفيوم :7

10- المنيا : 6

11- ديروط : 5

12- طهطا : 4