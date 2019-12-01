بدلة وجيتار.. تامر حسني يتبرع بأشهر مقتنياته في مزاد خيري بالإمارات

قرر الفنان تامر حسني، التبرع بأشهر مقتنياته الفنية في معرض خيري خاص؛ احتفالًا بأعياد اليوم الوطني الإماراتي؛ ليكون الاحتفال تتمة لسلسلة من الفعاليات الفنية.





تأتي مشاركة الفنان تامر حسنى، فى المعرض بتخصيص مزاد خيرى، ويتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية فى جميع أنحاء العالم العربى.





وجاء تبرع تامر حسنى عبارة عن الجيتار الذي استخدمه في فيلم "عمر وسلمى" في أغنية "تلفوني"، وبدلة الضابط من فيلمه الأخير "البدلة"، وأشهر ملابس باقي أفلامه وبرنامج "ذا فويس"، وأشهر حفلاته، والبدلة الشهيرة التي ارتداها أثناء تتويجه ببصمة هوليوود.





وينتظر تامر حسنى حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته مع الفنان خالد الصاوى وزينة وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.



