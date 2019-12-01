ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدلة وجيتار.. تامر حسني يتبرع بأشهر مقتنياته في مزاد خيري بالإمارات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:10 م
تامر حسنى
تامر حسنى
Advertisements
أحمد إبراهيم
قرر الفنان تامر حسني، التبرع بأشهر مقتنياته الفنية في معرض خيري خاص؛ احتفالًا بأعياد اليوم الوطني الإماراتي؛ ليكون الاحتفال تتمة لسلسلة من الفعاليات الفنية. 

تأتي مشاركة الفنان تامر حسنى، فى المعرض بتخصيص مزاد خيرى، ويتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية فى جميع أنحاء العالم العربى. 

وجاء تبرع تامر حسنى عبارة عن الجيتار الذي استخدمه في فيلم "عمر وسلمى" في أغنية "تلفوني"، وبدلة الضابط من فيلمه الأخير "البدلة"، وأشهر ملابس باقي أفلامه وبرنامج "ذا فويس"، وأشهر حفلاته، والبدلة الشهيرة التي ارتداها أثناء تتويجه ببصمة هوليوود. 

وينتظر تامر حسنى حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته مع الفنان خالد الصاوى وزينة وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | تامر حسني يرقص مع زوجته على أنغام يا بنت الايه

شاهد.. أحدث ظهور لتامر حسني.. بـ لوك جديد

يستعد لـ عرض الفلوس.. تامر حسني يعيد بث أغنية حكايات الحب عبر انستجرام

لا يفضح العاشق سوى نظرته.. خالد الصاوي في إطلالة جديدة على انستجرام.. شاهد

تامر حسني يتألق في حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب .. صور

تامر حسنى يحيي حفلا غنائيا بالإمارات

ترشيحاتنا

بعد أزمة الفيديوهات.. 20 صورة لـ جوهرة أثارت بها الجدل

لا توجد نية للفوز | إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعبي الزمالك

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

في عيد ميلادها.. أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. وأفتح الفستان مش عاجب أقفله مش عاجب

بعد طرحها رسمياً.. سعر ومواصفات بي إم دبليو bmw 118i 2020 في مصر

غيرة فنية .. ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول إلى هوليود.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة خلع الحجاب | 20 إطلالة لـ ميار الببلاوي بالطرحة

بعد تصدرها التريند .. شاهد | 20 صورة لـ روبي بملامحها الفرعونية المثيرة

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك