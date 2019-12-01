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أخبار العالم

مواجهة صادمة بين فتاة يزيدية وخاطفها الداعشي.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:17 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
عرض التلفزيون الرسمي العراقي مقطع فيديو صادما يوثق لحظة مواجهة فتاة يزيدية وخاطفها الداعشي الذي خطفها واغتصبها في العراق، وكانت تبلغ من العمر 14 عاما. 

وتظهر الفتاة اليزيدية، أشواق حجي، وهي تنهمر في البكاء أمام الداعشي، أبو همام، الذي تمكن من أسرها حينما بيعت في مزاد للنساء الأيزيديات في مدينة الموصل العراقية في 2014، بمبلغ 100 دولار.

وبعد أسرها، تم نقلها إلى سوريا، وهناك أجبرت على تغيير دينها والتحول إلى الإسلام. وكانت تبدأ يومها بحفظ آيات من القرآن رغم أن لغتها الأم هي الكردية.

وتقول الفتاة اليزيدية: "بعد محاولات عدة، تمكنت من الهرب والسير لمدة 14 ساعة عائدة إلى جبل سنجار، ومن هناك طلبت اللجوء والسفر إلى ألمانيا للالتحاق بعد من أفراد أسرتها، وفي 2016 أثناء عودتي إلى المنزل في ألمانيا شاهدت شخصا يحمل ملامح أبو همام، وأخبرت أمي بالأمر فطمأنتني وقالت لا تخافي".

وبعد إلقاء القبض على الإرهابي أبو همام، اتصل جهاز المخابرات الوطني بأشواق للقدوم إلى بغداد للتعرف على الجاني. تقول أشواق "لم أكن أتوقع أن أرى أبو همام مرة أخرى في حياتي أبدا".

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