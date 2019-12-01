ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وساطة جديدة أم إيصال رسالة؟.. وزير الخارجية العماني يزور طهران

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يزور العاصمة الإيرانية طهران غدا الاثنين.

وقالت إن علوي سيجري مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قذ ذكرت أن أن وزير خارجية عمان يوسف بن علوي سيزور طهران لإبلاغ موافقة بلاده على مبادرة هرمز للسلام.

وكانت إيران قد أعلنت أنها أرسلت مبادرة هرمز للسلام إلى ملوك وأمراء الخليج، لكن أي دولة لم تعلن موقفها حيال ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير تحدثت عن دور الوساطة الذي تلعبه عمان في عدد من قضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الإيرانية الخليجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران: لم نغلق باب التفاوض للحفاظ على الاتفاق النووي

إيران: نرحب بأي وساطة للتقارب مع السعودية

عمان: الجلوس مع إيران شيء نعمل عليه ونأمل حدوثه

مفاجأة.. إيران تعلن استعدادها بالجلوس على طاولة مفاوضات مع أمريكا

ترشيحاتنا

ثريا محمد: أرفض الإساءة للخطيب.. وجماهير الأهلى لا تقارن.. فيديو

رسالة غامضة من كهربا عقب أنباء انضمامه لـ الأهلي

اللحوم السودانية بـ 80 جنيها.. اقتصادية النواب: تراجع سعر الدواجن المستوردة 10% قريبا

تعرف على درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات

أهم الأخبار| فحص فيديوهات جوهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري.. حقن الـ أنتي آر أتش الموجودة بالسوق السوداء مغشوشة

تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة خلع الحجاب | 20 إطلالة لـ ميار الببلاوي بالطرحة

بعد تصدرها التريند .. شاهد | 20 صورة لـ روبي بملامحها الفرعونية المثيرة

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك