وساطة جديدة أم إيصال رسالة؟.. وزير الخارجية العماني يزور طهران

ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يزور العاصمة الإيرانية طهران غدا الاثنين.





وقالت إن علوي سيجري مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.





وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قذ ذكرت أن أن وزير خارجية عمان يوسف بن علوي سيزور طهران لإبلاغ موافقة بلاده على مبادرة هرمز للسلام.





وكانت إيران قد أعلنت أنها أرسلت مبادرة هرمز للسلام إلى ملوك وأمراء الخليج، لكن أي دولة لم تعلن موقفها حيال ذلك.



