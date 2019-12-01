أخفاها بمكان حساس.. ضبط ساعات مرصعة بالأحجار الثمينة مهربة من ميلانو مع مسافر مصرى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة إبراهيم الدسوقي مدير الإدارة من ضبط عدد من الساعات المرصعة بالأحجار الثمينة بالمخالفة للقانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك.



وقالت مصادر جمركية ،إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير ايطاليا رقم 805 القادمة من ميلانو إشتبه شريف بركات مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية نظرا لإرتباكه وقصر المدة بين سفره وعودته .



وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة مجدى عزت مأمور الفحص فلم يتلاحظ وجود أية أشياء غريبة .



وبالعرض على إبراهيم الدسوقي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه وتفتيشة ذاتيا من أشرف عدلى مأمور الضبط تحت إشراف خالد عبدالعظيم مدير إدارة الحركة فتبين وجود 8 ساعات رولكس مرصعة بالأحجار الثمينة مخبأة بمكان حساس على جسم الراكب، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من مليون جنيه .



وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 58 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.