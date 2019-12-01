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أخبار العالم

نتنياهو يلتقي بومبيو على هامش قمة "ناتو" في لندن

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:33 م
صدى البلد
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أ ش أ
ذكرت صحيفة ( جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من المقرر أن يتوجه إلى لندن للقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي تستضيفها العاصمة البريطانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو برؤساء دول ورؤساء وزارات عدد من الدول المختلفة .
 
وتستضيف لندن قمة "ناتو" يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث يتم التركيز على آلية تحسين جاهزية قوات التحالف القتالية خلالها.
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