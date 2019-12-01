الضبابية تسيطر على الشارع العراقي بعد استقالة رئيس الوزراء.. مخاوف من تفكك بلاد ما بين النهرين بسبب النفوذ الإيراني في ظل اشتعال المظاهرات.. وخبراء يحذرون من كابوس القبلية

استقالة رئيس وزراء العراق تشعل ارتباك واضطراب داخل الساحة السياسية

الجارديان البريطانية: نفوذ إيران داخل العراق يزداد ويؤجج الخلاف الطائفي الأمين العام لمجلس العشائر العربية: قاسم سليماني وصل العراق يوم الجمعة الماضية





يشهد الشارع العراقي في الوقت الراهن اضطرابات غير مسبوقة قد تحدد مصيره في الساعات المقبلة الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي وقبول البرلمان، اليوم الأحد، تلك الاستقالة بشكل رسمي، ليكون بذلك أول رئيس وزراء يستقيل من منصبه في عراق ما بعد 2003.





وفور استقالة عبد المهدي، رحب المتظاهرون بذلك لكنهم لا يزالون مصرين على أن هذا الأمر ليس كافٍ ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يرون أنه فاسد ويبقيهم في حالة فقر ويحجب عنهم أي فرص.





وجاء إعلان عبد المهدي، عقب دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، أول أمس الجمعة، إلى البرلمان للسعي إلى سحب الثقة من حكومته.





كما جاء الإعلان تحت وطأة ضغوط تزايد أعمال العنف الدموية، الخميس والجمعة الماضيين (70 قتيلًا)، المرافقة لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب، منذ أكتوبر الماضي، برحيل الحكومة وكل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.





ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الجلسة الطارئة اليوم رئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل حكومة جديدة بموجب المادة 76 من الدستور العراقي.





صحيفة "الجارديان" البريطانية، نشرت، اليوم، تقريرًا حذرت فيه من إمكانية تفكك العراق في وقت باتت فيه القبائل في مواجهة المليشيات التي تدعمها إيران تدعو "للثأر" لقتلاها، مؤكدةً أن خليفة عبد المهدي سيواجه حالة عنف خطيرة استشرت من العاصمة بغداد إلى مدن الجنوب، ووضعت ووضعت قوات الأمن ضد المتظاهرين وعلى مدى الشهرين الماضيين.





وتلفت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من تفكك البلد كله، ذلك أن 45 متظاهرا مدنيا لقوا مصرعهم خلال تظاهرات عارمة شهدتها مدينة الناصرية يوم الخميس الماضي، في واحدة من أسوأ حالات القتل منذ اندلاع التظاهرات المعارضة للحكومة، مؤكدًة أن تصرف قوات الحكومة كان محاولة لإظهار القوة الغاشمة بعد حرق القنصلية الإيرانية في النجف يوم الأربعاء، وهو أبرز تعبير عن المشاعر المعادية لإيران بين المتظاهرين.





وتقول الصحيفة إن قمع القوات الأمنية للمتظاهرين أشعل مشاعر الحنق وسط العراق وجنوبه، فيما أصبحت المواجهة بين المتظاهرين ضد الحكومة والطبقة السياسية التي تحاول الحفاظ على مكاسبها أكثر ترسخا، مشيرة إلى أن الرهان اليوم هو عما إذا كان النظام الذي أقامته الولايات المتحدة قبل 16 عاما، بعد الإطاحة بصدام حسين، الذي حرف ميزان السلطة، سيظل قائما أم سيتداعى.





وينقل التقرير عن الطبيبة بسمة الكاظمي من بغداد، قولها: "عندما خرج الأمريكيون عام 2011 اعتقدنا أن هناك بنى قائمة تركوها.. ثم بدأوا بالسرقة أكثر من الماضي وغض الجميع النظر، وحصلت بعض الانتخابات التي لم يكن يهم فيها لو كنت شيعيا أم سنيا أم مسيحيا، وبدت جيدة، ثم انكشف الأمر لأن كل طائفة سرقت، ولو ظهر أي شيء من التظاهرات فإن هذا ليس بسبب الطائفة، لكن الوطنية هي التي تقودها".





ويوضح التقرير أنه تم تقسيم الحكومة العراقية منذ عام 2003 بناء على الخطوط الطائفية، فتحولت فيها المؤسسات إلى إقطاعيات بناء على المسئول فيها، ومن هي الجماعة التي ينتمي إليها، وتفوقت على الدولة، وكانت النتيجة هي الفساد والمحاباة، اللذان انتشرا في مجالات الحياة العراقية كلها، فقام المسئولون بسرقة ثروة النفط وتركوا بقية العراقيين دون أي فرص، ولهذا فإن الدافع الرئيسي وراء حركة الاحتجاج هو نهب موارد الدولة، ويقودها المحرومون والشباب الذين انضم إليهم آخرون، وحشدت في أيام أكثر من 200 ألف شخص في بغداد ومدن أخرى.





ونقلت "الجارديان" عن أستاذ الشئون الدولية في مدرسة لندن للاقتصاد والباحث في شئون العراق، توبي دودج، قوله إن "نظام ما بعد 2003، الذي جسد الفساد في داخل الدولة العراقية، وكذلك الطائفية والقمع، بدأ في التحطم، وانتشر العنف نتيجة لذلك"، مضيفًا: "تم فرض نظام قاس وجاهز على هذا المجال من خلال التعاون بين النخبة.. وضعت أمريكا المنفيين السياسيين الذي أدوا دورا في حملة الإطاحة بنظام صدام حسين في السلطة".





وتابع دودج: "لقد انهار البناء الأيديولوجي الذي يدعم النظام، وهو تقسيم المجتمع العراقي بناء على الخطوط الطائفية، فيما برزت وفضحت عملية تقسيم الغنائم بين النخبة الحاكمة التي قامت بها، وهو ما أفقد النظام شرعيته، ولم يعد السكان ينظرون إليهم على أنهم حماة لهم، بل بصفتهم انتهازيين، وعندها بدأت النخبة الحاكمة بالاعتماد على المليشيات لقمع التعبئة ضدها والبقاء في السلطة، ووصل هذا إلى الذروة كما شاهدنا اليوم".





وبحسب "الجارديان" فإن "العشائر العراقية في الجنوب، حيث تركز حمام الدم الأخير، بدأت بالرد على قوات الأمن، خاصة أنها رأت يد إيران وراء العنف الذي تقوم به، كما أن إيران أدت دورا في شئون العراق بعد الغزو الأمريكي، خاصة بعد خروج القوات الأمريكية عام 2011، فيما كان الجنرال قاسم سليماني، من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني محوريا في محاولات قمع المتظاهرين، واستخدام العنف المفرط ضدهم".





وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لمجلس العشائر العربية، ثائر البياتي، في مقابلة مع قناة "الحدث"، مساء السبت، وصول سليماني، إلى العراق، الجمعة، عن طريق مطار النجف، وتوجه إلى العاصمة بغداد السبت، مضيفًا: "سليماني التقى قيادات الحشد والميليشيات وقادة عسكريين"، لافتًا إلى أنه "صادف مع قدومه دخول 520 إلى 530 عنصرًا من الحرس الثوري إلى العراق".





وتؤكد "الجاردين" أن إيران تواجه في الوقت ذاته ضغطا من جبهة ثانية في لبنان، حيث أدى الحزب الذي ربته ودعمته بالمال والسلاح دورا في السياسة اللبنانية.



