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حوادث

إخماد حرائق نشبت في 3 مزارع بالظهير الصحراوي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:50 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
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جمالات الدمنهوري
تمكن رجال الحماية المدينة بالبحيرة، اليوم الأحد، من السيطرة علي 3 حرائق نشبوا بمزراع بنطاق بوادي النطرون والنوبارية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ٣بلاغات من شرطة النجدة، الاول يفيد باشتعال النيران في مزرعة تابعة للأحدي الشركات المنتجة للشاي في الكيلو 84 بطريق القاهرة دائرة وادي النطرون، وعلي الفور انتقل ضباط مباحث وادى النطرون والمقدم بهاء الكردي رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين اشتعال النيران في مزرعة ملك " بهاء.ب " مالك المزرعة وتمت السيطرة علي الحريق تماما دون اي اصابات .

وكان البلاغ الثانى يفيد بنشوب حريق بمزرعة موز على مساحة 5 أفدنة بمركز وادي النطرون، وإنتقلت القوات وتم الدفع بسيارتين إطفاء لإخماد الحريق تابعة ولم يسفر الحريق على اى خسائر بشرية.

وفى البلاغ الاخير تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق نشب بخط أشجار بمحيط مزرعة بطول 250 متر ملك " محمود.ا.ال " بقرية عبد الوهاب بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية ..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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