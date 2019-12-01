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فن

المرة دي حسيتها بجد.. عمر متولي يعلق علي انتهاء الموسم الأخير بمسرح مصر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:46 م
عمر متولي
عمر متولي
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مصطفى كرم
علق الفنان عمر متولي علي انتهاء العرض الاخير ل مسرح مصر امس، عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر عمر متولي صورة له مع اصدقاءة بالمسرح قائلا "‏دايمًا يقولوا آخر موسم  وميحصلش بس المرة دي حسيتها بجد فقولت أروح أشوفهم  واشوف الجمهور مرة أخيرة قبل ما يخلص المشروع العظيم اللي قضيت فيه احلي ٤ سنين ف حياتي وحشتوني وهتوحشوني".

يذكر أن فرقة مسرح مصر قد أعلنت أن الموسم السابع الذي بدأ عرضه في عيد الأضحي الماضي، سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.

كما نشر الفنان أشرف عبدالباقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر يعلن به عن موعد نهاية عروض مسرح مصر.

وكتب عبدالباقي: "الويك اند اللي جاي مش ويك اند عادي، ده آخر ويك اند لمسرح مصر، النهاية، استنوا اللايف ستريم علي قناة Workshop Production عشان تشوفوا احتفالات الختام يوم السبت ٣٠ نوفمبر!، مستنينكوا عشان نضحك ونحتفل مع بعض مرة أخيرة، لكل نهاية بداية أحلى إن شاء الله، شكرًا وبنحبكم يا أحلى جمهور".

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