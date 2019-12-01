بعد 4 سنوات من الجريمة .. إحالة أوراق قاتلة أطفالها الثلاثة في دمياط للمفتى

قررت اليوم، محكمة جنايات دمياط،برئاسة المستشار احمد حسام النجار، إحالة أوراق الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثةبقرية شرباص التابعه لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، إلى فضيله المفتي، للتصديق على حكم إعدامها شنقا، بعد اكثر من 4 سنوات من ارتكابها للجريمة، التي وقعت عام 2015، وحددت المحكمة جلسة 5 يناير للنطق بحكم الإعدام.



البداية كانت منذ مايقرب من خمس سنوات عندما تعرفت الأم القاتلة على شاب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكانت تقيم في دمياط وهو بالقاهرة، واستغلت الأم الخلافات الزوجية المتكررة بينها وبين زوجها، واستمرارها معايرتها له بأنه عامل زراعي بينما هي حاصلة على مؤهل عال، لتقرر اللجوء لأول شاب يقابلها ويطلب منها إقامة علاقة غير مشروعة، ثم انتقل للحديث معها على الهاتف وبرامج المحادثة "فايبر" و"ماسنجر"، حتى قررت التخلص من الأطفال لتتمكن من السفر إليه بمفردها



"تفاصيل الجريمه بدات بخنق مهند بالفوطة، حتى اتأكدت إنه مات، وبعده قضت على نور بنفس الطريقة، ثم جاء الدور على الطفلة نادين وادعت تناولهم لوجبة غذائية مسممة



وقال والد الأطفال الثلاثة في بلاغه , أنهم تناولوا وجبة عشاء , عبارة عن خضروات وحلويات أثناء وجودهم عند جدتهم المقيمة بنفس العقار , ورجح الأب في أقواله , أن تكون الوفاة بسبب تسمم غذائي , ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتهم



الأم التي لم يتجاوز عمرها 29 سنة أكدت أقوال زوجها ولم تتهم أحد هي الأخري , وجاء تقرير مفتش الصحة ليؤيد إدعاءات الأب والأم بإن وفاة الأطفال سببها تسمم غذائي متعللا في ذلك بوجود زرقة ورغاوي حول فم الأطفال الثلاثة , مقررا أن سبب الوفاة هو تسمم غذائي.



تحررت محضر بالحادثة , ولكن ارتاب كلا من العميد محمد خالد مأمور القسم و وكيل نيابة فارسكور يوسف غازى في الامر واشتبهوا في وجود شبهة جنائية في الحادث خاصة بعد أن دلت التحريات الأولية وجود مشكلات دائمة بين الزوجين , فقرر انتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة , ليأني تقرير الطبيب الشرعي مؤكدا وجود شبهة جنائية , لوجود آثار مياه علي رئة الأطفال الثلاثة كانت سببا في وفاتهم.



وبمواجهة الأم اعترفت بأنها كانت علي خلافات مستمرة مع الزوج تعايره دوما بأنه عامل زراعي , بينما هي حاصلة علي مؤهل بكالوريوس خدمة اجتماعية, وأثناء هذا تعرفت علي شاب من القاهرة عبرالانترنت عن طريق برنامجي الفيبر والفيس بوك , وتكونت بينهما علاقة عاطفية , دفعتها للتفكير في التخلص من أولادها الثلاثة للفوز بحبيبها المجهول .



وانتهزت فرصة نوم أولادها و قامت بتناول فوطة مبللة بالماء وخنق الأطفال أولا بأول ولم تفلح توسلاتهم عندما استيقظوا , فاستمرت في فعلتها , وبدأت بالتوأم نور ونادين , ثم انقضت علي مهند الذي كان ينظر لأمه قائلا في رعب : احنا معملناش حاجه يا ماما والله , ولكنها استمرت في خنق الأطفال الثلاثة , حتي لفظوا جميعا أنفاسهم الأخيرة , ثم خرجت من الغرفة , انتظارا لقيام الزوج بإيقاظ أولاده واكتشاف وفاتهم.



و اشاعت لقاتلة ان أطفالها تسمموا وماتوا وروت قصة غريبة لايصدقها عقل وهى انها قبل الحادث بيومين كانت توجد قطة بالمنزل وطلبت من زوجها طرد القطة من المنزل فقام زوجها والقي بالقطة من المنزل وامام المنزل بحر لان المنزل يطل مباشرة على البحر والقي بالقطة بالبحر بايعاذ منها واستيظت صباح الجمعه وتوجهت لشقة حماتها وروت قصة غير حقيقية وهى انها رات في المنام القطة التى طردتها من المنزل تاتى لها في الحلم وتقول لها لقد قتلت اولادك مثل ماقتلتينى ورمتينى في البحر وبدا تتظاهر أمام حماتها بالخوف على ابنائها وطلبت من حماتها ان تصطحبها لايقاظ ابنائها لانهم لايردون عليها عندما نادت عليهم وبالفعل صعدت معها حماتها وفوجئت بزرقة جسد الاطفال وانهم فارقوا الحياة وبدأت القاتلة في الصراخ والعويل المصطنع امام زوجها وحماتها لايهامهم بفزعها لمقتل أبنائها وانهم ماتوا نتيجة للجن أو ماشبه ذلك وكان القطة انتقمت لنفسها بقتلها لاطفال.



وأضافت ان ماحدث يدل على ان القاتلة كانت تدبر الامر منذ فترة وكانت تدبر لقتل ابنائها وحكاية القطة بانها طردتها من المنزل حقيقية وكانها كانت مقصودة من قبل القاتلة لنسج تلك القصة لايهامهم بوجود الجن وبانه من قتل ابنائها.



ووجهت النيابة إلى الأم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن مثلت جريمتها في شقة الزوجية وسط إجراءات أمنية مشددة



، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة قتلت الأطفال الثلاثة وهم: توأمان عمر كل منهما 3 سنوات، وآخر 5 سنوات، من خلال خنقهم بفوطة مبللة ولحاف.



ومثلت المتهمة الواقعة في حضور قيادات الأمن بعد اعترافها بارتكابها ووسط حالةمن الزهول والدهشة في نفوس اهالى القرية باكملها غير مصدقين ماحدث من جريمة بشعه لقتل ام لابنائها من أجل الزواج من رجل أخر.



وامرت نيابة فارسكور بحبسها اربعه أيام على ذمة التحقيقات الى ان حكمت المحكمة بحكمها السابق باحالتها الي المفتى وتحديد جلسة الخامس من يناير المقبل للنطق بالحكم.

