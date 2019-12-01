وصفتها حماتها بـ الأرض البور.. تفاصيل اعتداء رجل على زوجته وحرقها لعدم الإنجاب |شاهد

قال عمرو محمد السيد "شقيق الضحية التي تعرضت للحرق علي يد زوجها"، إن بعد حرق شقيقته قام زوج أخته بالأتصال به، موضحا أنه سمع صوت صريخ من قبل أخته فاعتقد أن زوجها قام بالاعتداء عليها كعادته.



وأضاف شقيق الضحية عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج «حديث المساء» الذي يعرض علي فضائية «ام بي سي مصر»، أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي عليها زوجها بالضرب على اتفه الاسباب، موضحا أن والدته كانت دائما ما تحرضه على ضربها وكانت تناديها بـ "الأرض البور".



وأكد شقيق الضحية، أنه عندما وصل إلى المنزل كانت الأسعاف متواجه وتقوم بحمل اخته إلي المستشفي، وزوجها يشاهدها من البلكونه غير ملقى بأي اهتمام، موضحا أن الإسعاف كانت ترفض ذهاب شقيقته الي المستشفى لتلقي العلاج في البداية.



ولفت شقيق الضحية، أنه قام بعمل محضر في قسم " الظاهر" وتم بالفعل القبض عليه وهو قيد التحقيق وطالب شقيق الضحية من البرنامج توصيل صوته للمسؤولين.