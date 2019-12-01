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حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل وملاكي أمام كوبري فاروق بطنطا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:43 م
تصادم سيارتين نقل
تصادم سيارتين نقل وملاكي
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أحمد على
شهد الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية " أمام كوبري فاروق بطنطا بمحافظة الغربية اليوم حادث تصادم مروعا بين سيارة نقل وسيارة ملاكي بسبب انفجار إطار بشكل مفاجئ نتيجة السرعة الزائدة ما تسبب فى تهشم السيارتين وإصابة 3 أشخاص ونقلهم فى سيارة إسعاف إلى مستشفى المنشاوي لإسعافهم.

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بطريق الزراعي أمام كوبري فاروق بنطاق قرية ميت حبيش يدائرة المركز .

انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث للوقوف على أخر تطوراته وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل وملاكي أمام كوبري فاروق بطنطا
إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل وملاكي أمام كوبري فاروق بطنطا
إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل وملاكي أمام كوبري فاروق بطنطا
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