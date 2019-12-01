لرفع الوعي الصحي.. انطلاق فعاليات مبادرة أيامنا أحلى في البحيرة

انطلقت اليوم الأحد فعاليات حملة "حقك نظمي" والتى تأتى في إطار مبادرة "أيامنا أحلى" لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، بالتنسيق مع العديد من الشركاء منها" مديريات التعليم والأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان ( مجمع إعلام دمنهور ) .



قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ بتفقد فعاليات الحملة في يومها الأول بمركز ناصر الطبى وبوحدة صحة الأسرة بالبستاتين بدمنهور وتابعت الخدمات التى تقدمها الحملة في قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد .



واشارت بلبع إلى تنظيم الحملة في الفترة من ١ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ على مرحلتين : المرحلة الأولى من ١ إلى ٥ ديسمبر ٢٠١٩ وتشمل مراكز ( دمنهور - كفر الدوار - الدلنجات - شبراخيت - إدكو - حوش عيسى - كوم حمادة - غرب النوبارية ) والمرحلة الثانية من ٨ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ وتشمل مراكز ( أبو المطامير - الرحمانية - أبو حمص - إيتاي البارود - المحمودية - رشيد - وادي النطرون ) .



واوضحت ان المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان والمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة وكذلك تنفيذ ندوات إعلامية تحت شعار ( أسرة مثالية - همسة لصحتك - حماتي حياتي - كلام رجالة - نظمتي ) .



وجاءت الحملة تحت رعاية اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة وفى إطار إهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة .



