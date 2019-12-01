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فن

فرسان الشرق تروى قصة ريا وسكينة 3 ليالى فى الجمهورية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:47 م
ريا وسكينة
ريا وسكينة
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آيه عاطف
تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت اشراف مديرها الفنى عصام عزت انتاجها الجديد ريا وسكينة تصميم واخراج كريمة بدير وذلك على مدار ثلاثة ليالى متتالية تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء ، الاربعاء ، الخميس 3 ، 4 ، 5 ديسمبر على مسرح الجمهورية .

العرض اعداد محمد فؤاد ، ديكور وملابس أنس أسماعل ويتضمن قراءة انسانية لقضية جنائية شهيرة حيث يتناول شخصيتى ريا وسكينة اللتان عاشتا خلال اوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الاقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافى انذاك ويبرز ردود الافعال تجاه العنف الذى تعرضتا له باعتباره صراع مع الموت.

الجدير بالذكر ان فرقة فرسان الشرق اسستها وزارة الثقافة عام 2009بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا .
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