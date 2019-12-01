حازم إمام معشوق الجماهير.. جرافشاب الهولندي يكرم الثعلب الصغير بعد غياب 20 عاما

كرم نادي دي جرافشاب الهولندي، لاعب الفريق السابق، حازم إمام، نجم الكرة، في احتفالية أقيمت على ملعب النادي قبل انطلاق لقاء الفريق ضد جو أهيد إيجلز في دوري الدرجة الأولى.





وزار حازم إمام نجم الزمالك المعتزل ملعب فريقه السابق اليوم، الأحد، واستقبلته هتافات مدوية من جماهير جرافشاب، وتم تسليمه درع النادي، وقميصه برقمه المفضل 14.





ولعب نجم الزمالك السابق في صفوف جرافشاب في الفترة من 1998 إلى 2000 معارًا من فريق أودينيزي الإيطالي قبل أن يعود لصفوف الأبيض.





ونشر الحساب الرسمي لنادي جرافشاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة رحب خلالها بعودة حازم إمام إلى النادي جديد بعد غياب 20 عامًا كاملة، قال فيها: "عاد لنا اليوم واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي".





جدير بالذكر أن حازم إمام يعمل في الوقت الحالي محلل رياضي لقنوات اون سبورت.



