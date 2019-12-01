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منوعات

عروس بريطانية تشنق نفسها قبل زفافها بعد شجار تافه مع حبيبها

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:45 م
صدى البلد
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أحمد شريف
عثر أب على ابنته الشابة مشنوقة داخل منزلها، بعد ساعات من اندلاع شجار تافه بينها وبين حبيبها بشأن ترتيب حفل زفافهما.

وكان الأب عثر على ابنته "إميلي إيفانز" البالغة من العمر 27 عامًا جثة هامدة داخل منزلها غرب مقاطعة ميدلاندز البريطانية في الساعة 9:30 مساءً يوم 27 يوليو الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" وقع جدال بين الحبيبان اثناء اقامتهم حفل صغير داخل بار بمناسبة ترتيبهم لحفل زواجهم، حيث اتهم الشاب حبيبته بانها كانت غير مخلصة ليحتد الأمر فيما بينهما.

ووصفت أم الضحية المشنوقة ابنتها بأنها كانت عطوفة و محبوبة، وذلك أثناء جلسة الاستماع القضية التي حضرها أكثر من 40 صديق للضحية.

وكشف تقرير الطب الشرعي القصبة الهوائية للضحية كانت مكسورة ، حيث أفاد التقرير بأنها ماتت نتيجة الشنق.

وتعجبت أسرة الضحية من انها اقدمت على شنق نفسها، لانها كانت مناهضة لفكرة الانتحار، حيث كانت في غاية سعادتها أثناء ترتيبها لحفل زفافها قبل أن يقع الشجار بينها وبين حبيبها، حيث تشكك أسرة الضحية بأن ما حدث لابنتهم لم يكن حادث انتحار مشيرين إلى أنه يوجد شبهة جنائية في الواقعة الغامضة.
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