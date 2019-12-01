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رياضة

شاكر عبد الفتاح لـ صدى البلد: خطة لخروج الترسانة من أزمة الخسائر.. وهذا رأيي في المدير الفني الجديد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:30 م
شاكر عبد الفتاح
شاكر عبد الفتاح
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عبدالله هشام
أعرب شاكر عبدالفتاح نجم نادي الترسانة ومديره الفني السابق عن حزنه الشديد من نتائج الفريق الأول خلال منافسات مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

ويعد شاكر عبدالفتاح احد اساطير نادي الترسانة وأبناءه من الجيل الذهبي الذي حقق بطولة الكأس مصر وكابتن منتخب مصر وشارك في صعد بالفريق مرتين من دوري القسم الثاني للممتاز .

وفي حوار أجراه صدي البلد مع أسطورة نادي الترسانة جاء كالتالي :

ما رأيك في تصريحات المدير الفني السابق أحمد كشري ؟
اري ان طلبه بعمل عقد حقه الشرعي والطبيعي ولكن سفر رئيس النادي من الممكن أن تعطل المهمة ولكنه قبل الأمر ورئيس النادي غاب مباراة واحدة فقط للترسانة امام المريخ في الكأس وعاد بعدها لماذا ترك كشرى الامور لمدة شهر كامل حتى يتم الحديث في الوقت الحالي وبالإضافة لما الإدارة لم تتفق مع المدير الفني ويتم وضع خطط محددة وطموحاتهم حتي يبدأ العمل وعلاج الأخطاء السابقة .

مواصفات المدير الفني الجديد للفريق من وجهة نظرك ؟
يجب الاستعانة بخبراء في كرة القدم ويقوم بتحليل أداء اللاعبين والمباريات وفي النهاية مجلس الإدارة يقوم باتخاذ قرار ولجنة الكرة الحالية في النادي على حسب علمي بأجر لا اعلم مدى عملهم وقراراتهم ، بعد مرور خمس جولات من المسابقة الأمر يصبح اصعب بعد كل مباراة ويجب وضع خطة محددة عن أهداف الفريق ومواصفات المدير الفني الجديد وأهم الصفات قدرته السريعة في انتشال الفريق من الهزائم ويكون قدر المهمة فإذا قبلها يكون قادر علي تحقيق حلم الجماهير .

رأيك في تعيين مدير فني من أبنائه ؟
أثبتت التجربة على مدار 10 سنوات ماضية أن ابناء النادي يحققون نجاحا باهرا وكل التجارب الخارجية مع احترامي لكل المديرين الفنيين مع احترامي لهم لم توفق ، نحن في عالم احتراف والمدير الفني ابن النادي يعمل بشكل أفضل بعيدا عن الماديات لأنه يرغب في عودة الفريق للممتاز فيعمل بكل روحه وقوته وقدراته ويتحمل مسؤولية الكيان والتاريخ لأنه جزء منه علي عكس الخارجي يطالب بأكبر مبلغ واذا لم يحقق شئ يترك المهمة على الفور .

هل اللاعبين قادرين على تحقيق شيء الموسم الحالي ؟
جميع اللاعبين في ثلاث مجموعات دوري القسم الثاني الفوارق تكاد تكون غير موجودة لكن المدير الفني للفريق هو الوحيد القادر تكوين توليفة وتشكيل صحيح من اللاعبين وتبدأ تطعيم الفريق بصفقات قوية بقدرات قوية حتى يكون لديك مخزون استراتيجي متكامل يحقق لك الفارق في المباريات لدينا في الفريق خبرات وقيادات ولم يتم استخدامهم والمدير الفني الجديد يلعب بنفس التشكيل دون استخدام اضافات .

مع تردد اقتراب محمد صلاح من تدريب الترسانة .. هل يستطيع إخراج الشواكيش من الأزمة ؟
يتوقف الامر علي محمد صلاح فهل قام بدراسة الفريق فنيا قدرات وامكانيات وجلس مع مجلس الإدارة علي هدفهم لانه سيأتى بعد مرور أكثر من نصف الدور الاول ويكون مطالب بالفوز في كل المباريات بعد استلامه المهمة ويتم وضع ضمانات بين محمد صلاح ومجلس الادارة ويجب تفادي ما حدث مع احمد كشري .

كلمة لجمهور نادي الترسانة ؟
اشكر جماهير نادي الترسانة وقدرك انك ترسناوي مثلي تماما ويجب ان يكون الجميع على أهبة الاستعداد لمساعدة النادي ولا تتخلوا عن مؤازرة الفريق بجانب الصبر قليلا على مواقع التواصل الاجتماعي من الكتابات الفنية لأنها تسبب بلبلة في الفكر لبعض اللاعبين والمسؤولين وكل حسب شخصيته .
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