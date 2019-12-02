بامبرز هدية من المحافظة لأصحاب عربات الحنطور| أسوان تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة | وضع لافتات مضيئة تبرز الفن والثقافة والتراث الأسوانى .. صور

- أسوان تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة

- تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة

- الدفع بسيارات تطهير وتسليك بالوعات الصرف الصحى



تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء جهودها المكثفة والمستمرة للاستعداد الكامل والتجهيز لاستضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ديسمبر الحالى.



وفی هذا الإطار رصد "صدى البلد " قیام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعقد إجتماع موسع مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد .



وأكد المحافظ على أنه لا يوجد وقت أو رفاهية أمامنا لإنهاء كافة الأعمال المطلوبة لهذا المنتدى ، ونحن قادرين على إنهاء كافة الأعمال بما يليق بمكانة هذه المحافظة العريقة وستتحول إلى حقيقة وواقع ملموس بإذن الله لأن ذلك يعتبر تحدى وإختبار حقيقى لجميع المسئولين حيث أننا سنعمل كفريق عمل واحد كلًا فى موقعة مع تحديد المهام بشكل واضح .



وشدد المحافظ على عرض المشاكل والمعوقات بمكاشفة ومصارحة كاملة والإبلاغ عنها بنزاهة ليكون التعاون قوى وفعال وبناء ومؤثر وتظهر ثماره ونتائجه فى أسرع وقت لتكون أسوان فى أبهى وأفضل صورة أمام ضيوفها وزائريها من ضيوف المنتدى وأيضًا السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم .



وكلف محافظ أسوان بضرورة أن يتم تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة أولًا بأول من الصناديق والحاويات المخصصة لها ، مع تنفيذ أعمال الدهانات بالبلدورات وزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة وتقليم الأشجار بطريق الكورنيش ودعم التشجير فى مسار الزيارة وتوفير المياه لها لحين تركيب شبكات للرى ، بجانب دعم إنارة الأعمدة بكشافات مبهرة ، والقضاء على مشكلة الوصلات المكشوفة بها لحماية المواطنين من حدوث أى أضرار لهم ووضع اللافتات المضيئة التى تبرز الفن والثقافة والتراث الأسوانى ، وتنفيذ أعمال الرصف بهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة كبيرة يشعر بها المواطن الأسوانى والزائر للمحافظة .



ووجه اللواء أشرف عطية بألا تقتصر الأعمال المنفذة على الحدث القادم فقط بل ضرورة أن تمتد تدريجيًا للشوارع الداخلية والمناطق السكنية مع تنفيذها بجودة عالية لإظهار اللمسات الجمالية والشكل الحضاري على الوجه الأكمل لعاصمة الشباب الإفريقى ، مطالبًا بأن يكون هناك ردع للمخالفين ولكل من يسئ إلى الصورة الحضارية لأسوان من خلال مصادرة أى أحصنة أو عربات حنطور لا تلتزم بتركيب البامبرز أو الوقوف فى الأماكن المخصصة لها ، كما سيتم توزيع ١٠٠ بامبرز هدية من المحافظة لأصحاب عربات الحنطور للحد من إلقاء مخلفاتها بالشوارع والطرق ، بينما لن يتم التهاون مع أى مخالفات مستقبليًا حيث سيتم إتخاذ الإجراءات الحازمة وتوقيع أقصى الغرامات لمواجهة أى إنفلات أولًا بأول ، بجانب القيام بإصلاح أى أعطال فى البلدورات المضيئة.



وكلف محافظ أسوان مسئولي مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة التنسيق لدعم المحافظة بسيارات تطهير وتسليك بالوعات الصرف الصحى مع رفع منسوب أغطية المطابق وإنهاء تركيب الوصلات المطلوبة في النقاط الساخنة للشبكات والتى تشهد تكرار ظواهر الطفح والكسورات مع توفير عربات الشفط اللازمة ، ليتوازى مع ذلك قيام مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مديرية الطرق لتنفيذ أعمال التخطيط للمطبات بألوان فسفورية ذاهية ووضع الأسهم والإرشادات وإزالة أى ملصقات من على الأسوار أو الجداريات ، ومراجعة تركيب الأعلام بالشكل المناسب واللائق ، مع القيام بتنظيم زيارات وتوزيع برشورات عن المعالم السياحية للمحافظة لضيوف المؤتمر ، موجهًا المسئولين بضرورة تسوية وإصلاح أى أعمال حفر والإنتهاء من إعادة الشئ لأصله ، ليتواكب مع ذلك قيام قطاع الكهرباء بتوفير المولدات الاحتياطية والبديلة لمواقع إقامة الوفود وأيضًا لأماكن فعاليات المنتدى .



وطالب عطية بأن يتم أيضًا التنسيق مع وزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة لتزيين الشوارع بأعلام الدول المشاركة بالمنتدى ، ورفع كفاءة المناطق الأثرية من النظافة العامة والإنارة وغير ذلك ومراجعة نزل الشباب من حيث تنفيذ أعمال النظافة والكهرباء وتجهيز أماكن الإقامة لأى زائر ، وقيام مسئولى المدارس المتواجدة بخط سير المنتدى بتزينها ووضع أعلام مصر لتكون واجهة مشرفة أمام الضيوف المشاركين بالمنتدى ، هذا بجانب رفع درجة الإستعداد بالمنظومة الصحية بكافة المستشفيات ، وفرق الإنتشار السريع والإسعاف النهرى ، مع تجهيز عربات الإسعاف لتكون على أتم إستعداد للتعامل مع أى أحداث طارئة ، ليتماشى مع ذلك رفع كفاءة التأمين بكافة المناطق والمقاصد السياحية .



وفى نفس السياق أكد خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأن أسوان تعد واحدة من أفضل المدن السياحة فى مصر والعالم، وهى الأجدر باستضافة منتدى أسوان الدولى للسلام والتنمية المستدامة خلال شهر ديسمبر الجارى .



وأضاف رئيس غرفة السياحة بأن أسوان نجحت فى استضافة العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية الكبرى وكانت بمثابة قبلة لسياحة المؤتمرات الدولية التى تعد نوعًا من أنواع السياحة، موضحًا أن أسوان تتميز بكونها مشتى عالمى، وتتمتع بمناظر خلابة وطبيعة ساحرة ومعالم أثرية وسياحية .