ندوة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة الفيوم

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ندوة توعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة .



حضر الندوة، الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسبة ليلى قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم والدكتور بهاء شوكت مستشار المجلس القومي للمرأة.



أشار الدكتور أحمد جابر الى أن حقوق المرأة ورعايتها من الركائز الرئيسية في أي مجتمع، فالمرأة تلعب دورا محوريا في حياة الأسرة والمجتمع فهي المربية والمعلمة الأولى في حياة أبنائها.



وأوضح رئيس الجامعة أن المرأة عليها أن تهتم بتثقيف ذاتها والإلمام الجيد بمعرفة مالها وما عليها لتجنب العديد من المشكلات ، وأشار إلى ان جامعة الفيوم تقدم كل الدعم لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة للقيام بدورها على النحو الأمثل.



وأكد الدكتور محمد عيسى أن أساس العلاقة بين الرجل والمرأة يقوم على التراحم والود والتسامح وتجاوز المشكلات التي قد تعكر صفو الحياة بينهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وطالب الدكتور خالد عطا الله بضرورة تحقيق مبادئ العدل والمساواة بين جميع أطياف المجتمع وتحقيق الحماية الكاملة للمرأة ضد من يعتدي على حقوقها ونشر ثقافة احترام الآخر بين الجميع.



وقالت المحاسبة ليلى قاسم إن المرأة تتعرض للعديد من أشكال العنف كالعنف النفسي والجسدي والقانوني وغيرها، وتحدثت حول دور المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة خاصة المعيلة وغير المتعلمة والسعي نحو وتعريفها بحقوقها وواجباتها.



ودعت ليلى قاسم طلاب وطالبات الجامعة للإشتراك في أنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ومن ثم أنشطة فرع المجلس بالفيوم.



وأشادت بالدعم الكبير لرئيس الجامعة للمجلس والوحدة وتذليل كافة العقبات أمام أي نشاط يتم تنظيمه داخل الجامعة.



وأوضحت الدكتورة نهير الشوشاني أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة الـ ١٦ يوما لمواجهة العنف ضد المرأة.



وعلى هامش الندوة تم عقد محاضرة علمية للدكتور بهاء شوكت تناول فيها الحديث عن أنواع العنف ضد المرأة وسبل مواجهتها وأبرز القوانين الدولية التي تم سنها لحماية حقوق المرأة في كل دول العالم خاصة الدول النامية.