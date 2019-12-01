خبراء عن روشتة علاج المنتخب الأول.. رضا عبدالعال: حسن شحاتة الحل

تراجع منتخب مصر، مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهري، ليحل في المركز الـ 51 عالميًا والسابع إفريقيًا.





وكان منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد، حسام البدري، تعادل الشهر الحالي، أمام كينيا 1 - 1، وأمام جزر القمر سلبيًا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.





"صدى البلد" سلط الضوء وبعض المدربين المصريين لمعرفة أسباب تراجع المنتخب في التصنيف العالمي، ومعرفة روشتة العلاج؛ بعد هذا التراجع لعودتنا لسابق عهدنا.





قال رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، إن بداية تصحيح المسار هو أن نضع الرجل السليم فى المكان السليم وهذا الكلام ينطبق على اتحاد الكرة المكون من اللجنة الخماسية التى ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بكرة القدم كما أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لا يصلح.





وأضاف عبدالعال بأن أول خطوة لتصحيح المسار هى إقالة الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى وتولى حسن شحاتة مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب لأنه الأجدر بهذا المنصب حيث أننا فى عهده وصل المنتخب المصرى إلى المركز التاسع عالميًا وليس 51 كما أن إتحاد الكرة لابد وأن يكون له خلفية كروية وليس مثل الموجود الآن.





و فى نفس السياق قال مؤمن سليمان المدير الفنى السابق لنادى الزمالك أن تراجع المنتخب في تصنيف الفيفا بسبب تراجع نتائج المنتخب المصرى فهذا التصنيف قائم على نتائج المنتخبات في كل شهر.



