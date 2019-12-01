عصام خليل: الدولة لن تتقدم إلا بالإصلاح الاقتصادي ..فيديو

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدولة لن تتقدم إلا بالإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تمكنت كثيرًا من إصلاح القطاع في وقت قليل.





وأضاف عصام خليل، أثناء حواره التليفزيوني ببرنامج "صالة التحرير" للإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حزب المصريين الأحرار كان أول الأحزاب المؤيدة لقرار عملية تعويم الجنيه.





وتابع عصام خليل، أن مصر لم تستطع أن تكون أول الدول المتقدمة اقتصاديا، إلا بتعويم الجنيه لأن فى ذلك فوائد كثيرة لإنعاش الاقتصاد.





وأكد عصام خليل، أن أغلب الدول المتقدمة اقتصاديًا فعلت كما فعلت مصر في تعويم الجنيه، مضيفا أن بعد فترة قصيرة جدًا ستظهر نتائج الاقتصاد المصري المتقدم والضخم.





وأوضح عصام خليل، أن البطل الحقيقي فى انتعاش الاقتصاد هو الشعب كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن هناك أسعار بعض السلع الأساسية تنخفض في السعر.



