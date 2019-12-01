5 احتمالات تحسم مستقبل ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها

بات فريق ليفربول في موقف لا يحسد عليه، بعد التعادل في أمام نابولي الإيطالي،، الأربعاء، الماضى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



ورغم تصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، إلا أن بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يواجه شبح الخروج من التشامبيونزليج والهبوط إلى الدوري الأوروبي.



وفيما يلي نعرض إحتمالات تأهل ليفربول إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا



1- فوز ليفربول



في حالة فوزه ليفربول في المباراة الأخيرة أمام نادي ريد بول سالزبورج، يتأهل رسميا الفريق إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، متصدرا للمجموعة، دون النظر لأي نتائج خاصة بباقي الفرق.



2- تعادل ليفربول



في حالة تعادل ليفربول أمام نادي ريد بول سالزبورج يتأهل الفريق رسميا إلى الدور التالي، ولكن يظل تصدره للمجموعة أو ااوصيف، متوقف على لقاء نادي نابولي صاحب المركز الثاني أمام جينك البلجيكي، ففي حال فوز نابولي يصعد متصدرا ويأتي الريدز في المركز الثاني.



3- هزيمة ليفربول وفوز نابولي



في حالة هزيمة ليفربول أمام ريد بول سالزبورج، يدخل الفريق في منطقة الخطر، لأنه سيكون مهددا للإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة في حالة فوز نابولي الإيطالي، وفى هذه الحالة، سيأتي نابولي متصدرا برصيد 12 نقطة، ومن ثم سالزبورج في المركز الثاني بـ10 نقاط بالتساوي مع ليفربول، ولكن الفريق النسماوي يتفوق فى عدد الأهداف المسجلة، والتي سيتم الاحتكام لها بعد المواجهات المباشرة.



4- هزيمة ليفربول وتعادل نابولي



وإذا وقع ليفربول في فخ الخسارة أمام ريد بول مع تعادل نادي نابولي أمام جينك، سيُنظر إلى المواجهات المباشرة بين الثلاثة فرق، حيث سيتساوى كل من ريد بول وليفربول ونابولي في النقاط برصيد 10 نقاط.



وفي هذه الحالة سيتم إقصاء ليفربول من دور المجموعات، بالنظر إلى المواجهات المباشرة بين ليفربول ونابولي سيتفوق نادي نابولي بسبب الفوز على الريدز ذهابا والتعادل معه إيابا، وبالنظر لمواجهات ليفربول وريد بول يتفوق ريد بول بالاحتكام إلى الأهداف المسجلة.



وفي هذه الحالة يصعد نابولي متصدرا للمجموعة ويأتي ريد بول سالزبورج في المركز الثاني، لأن المواجهات المباشرة في صالح النادي الإيطالي.



5- هزيمة ليفربول وخسارة نابولي



في حال تعرض ليفربول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للخسارة أمام ريد بول، وخسر نابولي لقاءه أمام جينك البلجيكي، سيصعد كل من ليفربول وريد بول سالزبورج إلى الدور التالي من بطولة دوري الأبطال برصيد 10 نقاط لكل منهما، بينما يقبع الفريق الإيطالي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.



ويصعد نادي ريد بول سالزبورج متصدرا للمجموعة وليفربول في المركز الثاني، لأن الأفضلية في الأهداف المسجلة لصالح الفريق النمساوي.



وتعرض ليفربول لسيناريو مشابه الموسم الماضي في دور المجموعات بدروي الأبطال، حيث كان الفريق يحتاج للفوز على نابولي في الجولة الأخيرة، بهدف دون رد أو فارق هدفين، من أجل التأهل، وبالفعل أستطاع الريدز أن يفوز بهدف النجم المصري محمد صلاح، وتأهل إلى دور الـ 16، ليتوج في النهاية باللقب بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

