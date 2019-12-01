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طمأن جمهوره وكشف تفاصيل العملية الجراحية | محمد هنيدي يشيد بالأطباء المصريين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:14 م
الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل أزمته الصحية، موضحا أنه تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن هناك تأكل في عظام الفك والطبيب قرر زرع عظام جديدة.

وقال محمد هنيدي خلال تصريحات تلفزيونية، إنه أجرى العملية ويتمتع الأن بصحة جيدة، وبدأ الآن بفك السلك، مشيرا إلى أن العملية أتخذت وقت ما يقرب من 5 ساعات، لان المشكلة كانت في عظام الفكين.

وأضاف محمد هنيدي، أن العملية تمت على أكمل وجه، دون أي تقصير من الأطباء، لافتا إلى أن البعض روج بأنه سافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك، وهذا ليس له أساس من الصحة، والأطباء المصريين على أعلى مستوى.

وأعلن محمد هنيدي، قبل أيام قليلة خضوعه لعملية جراحية في فكيه.

ونشر محمد هنيدي صورة قبل إجرائه العملية الجراحية، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة .. الحمد لله قومنا بالسلامة".

ومن المقرر أن يستأنف محمد هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.

وتم تأجيل تصوير الفيلم، لانشغال محمد هنيدى بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع".
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