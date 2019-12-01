المصريين الأحرار: الأحزاب فقدت مصداقيتها لدى الشارع

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحياة السياسية بحاجة إلي إصلاح ويبدأ من داخل الاحزاب، ليكون هناك بنيان سياسى يليق بمصر الجديدة، لافتا إلى أن الشعب المصري فقد الثقة في الأحزاب السياسة ونحتاج بناء الثقة في الشارع المصري لإعادة الثقة في الأحزاب والسياسة، وهو ما يتطلب نزول الأحزاب للشارع والتواصل المباشر مع المواطن لإزالة الفكرة السائدة بالعقول بان الأحزاب "زيت وسكر" وهو نهج وضعته الجماعة الإرهابيه منذ عام 1928 واتبعه البعض أيضا.



وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار في لقائه على فضائية صدى البلد، أن هذه الصورة مرفوضة تمامًا لأن دور الأحزاب السياسية هى التوعية وخدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في مراقبة الجهاز التنفيذى، ولكن المؤسف ولو غضب البعض أن الأحزاب لا تنشط إلا قبيل الانتخابات وهو أمر خاطئ تمامًا لأن الأحزاب دورها العمل طوال الوقت.



أضاف: أن عمل الحزب على الأرض والحقيقة لم يمنعنا أحد من ممارسة عملنا في الشارع ، متابعًا:" نحن حزب ليبرالي و وليبراليتنا مصرية وتحكمنا مبادئنا وأخلاقنا، فنحن ضد المثلية وإلغاء الإعدام، فيحكمنا قوانينا ومبادئنا في بلادنا، كما أن حزب المصريين الأحرار يقوم بالتنسيق مع المؤسسات لخدمة المواطن مع حفظ دورها وحقها لعمل فاعليات في الشارع، مثل التنسيق مع وزارة الصحة لعمل قوافل طبية او الخدمات التموينية وحفظ حق وجهود وزارة التموين".



وشدد على أهمية إعلاء الوعي وتوعية المواطنين للحفاظ علي الهوية الوطنية واستعادة الشخصية المصرية إلي سابق عهدها ولذا اطلق الحزب هشتاج وعيك يحميها فضلا عن الندوات الثقافية والميدانية.





وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن هناك خطوات جادة في النهوض بالبلاد ومنها تمكين الشباب وتعيينهم محافظين ونواب محافظين، والرهان على هؤلاء الشباب يإما سيفتحون الباب أمام باقي الشباب أو إغلاقه، فالتحدي أمامهم كبير، لافتا إلى أن أحد شباب المصريين الأحرار تم اختياره نائب محافظ، وقولت له إن ذلك تكليف وليس تشريف، وتحدي كبير أمام هذا الشاب وكل الشباب، فالأحزاب السياسية مدرسة تخرج كوادر شبايية وسياسية.