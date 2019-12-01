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فن

شيرين رضا توجه رسالة لـ منة شلبي من خلال صدى البلد | تفاصيل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:23 م
شيرين رضا ومحررة
شيرين رضا ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة شيرين رضا، عن حبها للفنانة منة شلبي، وأكدت إنها شخصية محبة ومخلصة للفن بكل ما تحمله معنى الكلمة، وذلك بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ووجهت شيرين، رسالة لها من خلال تصريح لـ "صدى البلد"، قائلة: "أود أن أقول لها أنا أحبك، وتستاهلي الجائزة، منة شلبي تعمل بقلبها وعقلها .. وهي تحب الفن أكثر مننا كلنا، أكثر من أصدقائها وأهلها بإستثناء والدتها بالطبع، ولكنها تحبه أكثر من جميع الناس والفن بالنسبة لها أهم من كل الناس".

واختتمت حديثها قائلة: "دائمًا ما يأتي فنها أولًا ثم يأتي أي شيء آخر، ولذلك أنا سعيدة جدًا لأن المهرجان كرمها، وسعيدة إنهم رأوا المجهود الذي تبذله في كل عمل تقدمه ذلك بجانب الأعمال العظيمة التي قدمتها مؤخرًا".

يذكر أن أبرز أعمال شيرين رضا، فيلم "الفيل الازرق"، و"فوتوكوبي"، و"الضيف"، و"الكويسيين"، و"تراب الماس"، وغيرها من الأعمال.
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