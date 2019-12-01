الأرصاد: الهيئة تنال الدعم المستمر من القيادة السياسية .. فيديو

قال الدكتور أشرف صادق القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس ستكون جيدة جدا هذه الأيام، حيث تميل الى البرودة ليلا، بينما تكون مائلة للحرارة نهارا.



وأضاف صادق خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك أمطارا خفيفة جدا سقطت اليوم على بعض المناطق فى القاهرة.



وأشار الدكتور أشرف صادق، إلى أن هيئة الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الخريفية وليست الخفيفة لتجنب أى تغييرات مناخية مفاجئة.



وأوضح أن هناك تغييرات مناخية تؤثر على العالم أجمع، مضيفا أن هناك احتمالات سقوط امطار غدا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.



وأكد الدكتور أشرف صادق، أن الهيئة تنال الدعم المستمر من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن هناك شتاء مناخيا يبدأ فى أول 15 يوما من شهر ديسمبر، بينما الشتاء الذى يكون فيه البرد قارسا يبدأ من 23 ديسمبر.