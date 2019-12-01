محمد فضل الله: الدوري المصري بحاجة إلى 11 قرارا لتحقيق النجاح

أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية أن الإدارة الناجحة لها أولويات لافتا إلى أن الدورى المصرى قبل أن يحتاج إلى تقنية الفيديو المعروفة بـ " var" يحتاج إلى قرارات صارمة.



وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الدوري المصري بحاجة إلى 11 قرارا وهي على النحو التالي:



١-قرار قوى لعودة الجماهير فى كافة الملاعب المصرية

٢-قرار قوى لتأسيس رابطة الأندية المحترفة المصرية

٣-قرار قوى لاستخدام النظم الذكية فى دخول الجماهير الرياضية

٤-قرار قوى للتخطيط لزيادة الجماهير الرقمية خارج مصر

٥-قرار قوى لتصميم نظام دولي لكود كرة القدم المصرى

٦-قرار لتطوير البث التلفزيونى الذى لا يليق بمصر ودولة أسست الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

٧-قرار قوى لإعادة الهيكل التنظيمي لاتحاد كرة القدم التي انتهت هيكلته التنظيمية الحالية من العالم

٨-قرار قوى يجعل كرة القدم المصرية قوة ناعمة

٩-قرار قوى لإعادة هيكلة الجمعية العمومية للاتحاد

١٠- قرار قوى لكى نكون في مصاف الدول الكبرى فى كرة القدم

١١- قرار قوى لإقرار لائحة القيم والأخلاق والسلوك الرياضي فى كرة القدم المصرية التى ترسخ قيم الأخلاق الرياضية



