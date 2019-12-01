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رياضة

محمد فضل الله: الدوري المصري بحاجة إلى 11 قرارا لتحقيق النجاح

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:19 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية أن الإدارة الناجحة لها أولويات لافتا إلى أن الدورى المصرى قبل أن يحتاج إلى تقنية الفيديو المعروفة بـ " var" يحتاج إلى قرارات صارمة.

وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الدوري المصري بحاجة إلى 11 قرارا وهي على النحو التالي:

١-قرار قوى لعودة الجماهير فى كافة الملاعب المصرية
٢-قرار قوى لتأسيس رابطة الأندية المحترفة المصرية
٣-قرار قوى لاستخدام النظم الذكية فى دخول الجماهير الرياضية
٤-قرار قوى للتخطيط لزيادة الجماهير الرقمية خارج مصر
٥-قرار قوى لتصميم نظام دولي لكود كرة القدم المصرى
٦-قرار لتطوير البث التلفزيونى الذى لا يليق بمصر ودولة أسست الاتحاد الأفريقى لكرة القدم
٧-قرار قوى لإعادة الهيكل التنظيمي لاتحاد كرة القدم التي انتهت هيكلته التنظيمية الحالية من العالم
٨-قرار قوى يجعل كرة القدم المصرية قوة ناعمة
٩-قرار قوى لإعادة هيكلة الجمعية العمومية للاتحاد
١٠- قرار قوى لكى نكون في مصاف الدول الكبرى فى كرة القدم
١١- قرار قوى لإقرار لائحة القيم والأخلاق والسلوك الرياضي فى كرة القدم المصرية التى ترسخ قيم الأخلاق الرياضية

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