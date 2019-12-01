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علاجات منزلية للكحة القوية .. ماذا تفعل ثمرة الأناناس في حلقك؟

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:32 م
علاجات منزلية للكحة
علاجات منزلية للكحة القوية
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أمينة الدسوقى
علاجات منزلية للكحة القوية، تتضمن العسل وشرب السوائل ويمكن التعامل مع الكحة القوية من خلال مكونات بسيطة من داخل مطبخك وعدم الحاجة إلى الأدوية إلا لذوي الحالات التى تتطلب استشارة الطبيب.. لذلك فإن السطور التالية سترصد لكم علاجات منزلية للكحة القوية.

علاجات منزلية للكحة القوية

1- العسل حيث يمكن استخدامه لعلاج الكحة القوية والجافة أثناء النهار والليل، من خلال تناول معلقة صغيرة من العسل عدة مرات يوميًا، أو إضافته إلى الشاي أو الماء الدافئ للشرب.

2- الكركم، يحتوي الكركم على الكركمين وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات وللجراثيم، كما أن الكركم مصدر موثوق لعلاج أمراض الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الشعب الهوائية والربو، حيث يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكركم إلى عصير البرتقال البارد.

3- الزنجبيل نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، يستخدم لتعزيز الجهاز المناعي وتخفيف الألم والانزعاج.

4- الخطمي هو نبات ينتمي الى الفصيلة الخبازية و يعرف باسم الختمية يتم استخدامه في شراب السعال وفي معينات لتهدئة السعال الجاف.

5- النعناع يحتوي على المنثول، مما يساعد على تخدير النهايات العصبية في الحلق التي تتهيج بسبب السعال، وبالتالى تخفيف الآلام وتقليل الرغبة في السعال.

6- الغرغرة بالماء المالح والتى تساعد في تخفيف الانزعاج والتهيج الناجم عن السعال الجافن فضلا عن قتل البكتريا الموجودة فى الحلق.

7- الزعتر، يستخدم الزعتر فى أغراض الطهي والطبية على حد سواء ، وهو علاج شائع للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية والقضايا الهضمية، عن طريق إضافة ملعقتين صغيرتين من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن، وشربه.

8- البروبيوتيك لا يخفف السعال بشكل مباشر ، لكنه قد يعزز الجهاز المناعي عن طريق موازنة البكتيريا في الأمعاء وبالتالى يساعد في محاربة الالتهابات أو المواد المثيرة للحساسية التي قد تسبب السعال.

9- الأناناس حيث يحتوى على البروميلين الذى يساعد في قمع السعال والكحة القوية وتخفيف المخاط في حلقك، وذلك عن طريق تناول شريحة من الأناناس أو شرب عصير الأناناس الطازج ثلاث مرات في اليوم.

مصدر المعلومات مواقع healthline وmedicalnewstoday.
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