جامعة سوهاج تكرم نقيب الإعلاميين في ندوتها التثقيفية

كرمت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، اليوم، الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلامين من خلال فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها المركز الإعلامي تحت عنوان "مؤسسات الدولة ودورها في توعية الشباب لمجابهة فكر وأكاذيب الإعلام المعادي".



وأكد طارق سعدة في كلمته أن مصر تواجه حربًا إعلامية شرسة منذ أقدم العصور، التي هدفت إلى إثارة الفتنة وإحداث بلبلة فى أوساط الرأى العام من خلال العديد من الفضائيات والمنصات الإلكترونية وغيرها لبث الشائعات والأكاذيب، وخاصة ما تسمى بحروب الجيل الرابع التي تستخدم الإعلام والشائعات لاختراق وإضعاف المجتمعات وإحداث الفتن والتحريض لتكوين رأى عام فى اتجاه مناهض لسياسات ومؤسسات الدولة وإنجازاتها، وهو ما يحاول الإعلام المضاد التعويل عليه، مشيرًا إلى أن مواجهة الإعلام المضاد لمصر واجب وطنى لابد من التزام الجميع بمراعاته والذي لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب لما ينطوى عليه من آثار وانعكاسات سلبية على المجتمع والأمن القومى.



وفي بداية كلمته قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة حريصة على تنظيم تلك اللقاءات التثقيفية، وتضع خطط أنشطتها التوعوية على أساس مواجهة الفكر بالفكر، لتعظيم الوعي لدى الطلاب، وتعريفهم بكم التحديات التى تواجههم من الداخل والخارج، مؤكدًا أن مصر وشعبها ستظل على قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية.



وأشار أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامى لجامعة سوهاج إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات لتنمية وعي وإدراك وتثقيف الشباب في مرحلة في غاية الأهمية من تاريخ الوطن، مضيفًا أنه علي مدار العامين الاخيرين، استقبلت الجامعة واستضافت العديد من الشخصيات ذات التأثير الفاعل في قطاع عريض من المجتمع، ونظمت عشرات الندوات التثقيفية حاضر بها نخبة من أصحاب الفكر والإبداع،



وأوضح أن المركز الإعلامي يعمل بشقيه الورقي والالكتروني لتغطية وتوثيق الجهود والإنجازات والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها قطاعات الجامعة المختلفة، وتقديمها إلى المتلقي داخل وخارج الجامعة، ثم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز هذه الأنشطة المتعددة.



وفي ختام الندوة تم عقد لقاء مفتوح مع الطلبة للرد علي استفساراتهم وأسئلتهم التي تشغل تفكيرهم في كافة المجالات والقضايا.



ثم كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلامين علي مجهوداته في ضبط المشهد الاعلامي.



يذكر أن الندوة أدارها الدكتور محمد عبد التواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.