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أخبار البلد

وزير الأوقاف يدعو لعودة الصالونات الثقافية.. وتدريب 140 إماما بمسجد النور

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:32 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح البرنامج التأهيلي الثالث للأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية ويضم هذا البرنامج ١٤٠ إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية.

ويدرب الأئمة نخبةٌ متميزة من الأساتذة المتخصصين في جميع فنون العلوم الشرعية والمعارف الثقافية، ويأتي ذلك في إطار منهج وزارة الأوقاف وحرصها على تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة والنهوض بمستوى الدعاة.

جدير بالذكر أن الدكتور جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة سابقًا، افتتح البرنامج بالمحاضرة الأولى وتضمنت مختارات من الحديث وعلومه.

وفي سياق آخر، دعا وزير الأوقاف إلى عودة الصالونات الثقافية، لتشجيع ثقافة النور في مواجهة ثقافات أهل الظلام، مع تأكيده على إسهام هذه الصالونات في نشر الثقافة الرصينة، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن ذاته من خلال هذه الصالونات الثقافية المتعددة.

جاء ذلك في إطار إعداد وزارة الأوقاف المصرية وتحضيرها لمؤتمر الشأن العام، وخلال افتتاح جلسة الحوار الوطني التحضيرية الثالثة للمؤتمر بدار الهلال بحضور نخبة من الوزراء والمفكرين والمثقفين والكُتاب وجمع واسع من الشباب.

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