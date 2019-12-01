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أخبار العالم

أول اعتراف رسمي من إيران بقتل متظاهرين أبرياء

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اعترف النظام الإيراني للمرة الأولى بوجود قتلى أبرياء من المتظاهرين خلال الاحتجاجات العارمة الأخيرة التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي.

وجاؤ الاعتراف على لسان حسام الدين أشنا، المستشار الثقافي للرئيس الإيراني حسن روحاني.

قال أشنا في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، إن بعض قتلى الاحتجاجات الأخيرة على خلفية رفع أسعار البنزين في منتصف نوفمبر الماضي ، كانوا من الأبرياء.

وأضاف أشنا أن أحدا لم يقل إنه كل من خرج إلى الشارع وتظاهر في الفترة الأخيرة كان من مثيري الشغب، على الرغم من تصريحات قادة النظام التي وصفت المتظاهرين بأنهم أذرع لمؤامرات الأعداء.

وتابع أشنا أنه من الضروري محاسبة المتسببين في قتل الأبرياء في الاحتجاجات.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح في وقت سابق بأن بعض المتظاهرين الذين وصفهم بمثيري الشغب قد قتلوا بعضهم البعض.
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