البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الأوراق المالية لـ1.9 تريليون جنيه في أغسطس الماضي

ارتفع إجمالي الأوراق المالية للبنوك لـ 1.9 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.88 تريليون جنيه في يوليو السابق له بفارق 20 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.8 تريليون جنيه في يونيو 2019 بفارق 100 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الأوراق المالية للقطاع الحكومي بلغت 1.802 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.8 تريليون جنيه في يوليو السابق بفارق 20 مليار جنيه ومقارنة بـ1.7 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام بفارق 102 مليار جنيه.



وبلغت أرصد الأوراق المالية للقطاع الخاص لـ81.241 مليار جنيه مقابل 80.2 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 79.6 مليار جنيه في يونيو 2019.



ووصلت أرصدة الأوراق المالية للعالم الخارجي لـ13.031 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 13.3 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ15.2 مليار جنيه في يونيو السابق.

