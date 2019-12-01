لن تتوقعى.. شكل جسمك يخبرك عن طريقة ارتداء الحقيبة المناسبة لك ..صور

من العادات المفضلة لدى كثير من الفتيات هى شراء الملابس والأحذية والحقائب، وأغلبهن يدرك أن شكل الجسم من الأشياء المهمة التى يجب أن تأخذ فى الأعتبار عند أختيار الملابس، ولكن لا يعلمن أن شكل الجسم مهم أيضًا عند أختيار الحقائب، ووفقًا لموقع “bright side” نقدم لكى أشكال الحقائب التى تتناسب مع شكل جسمك وهى:-



- إذا كانت لديك أكتاف أوسع من الأرجل، فيعنى أن شكل جسمك هو (مثلث مقلوب)، فيجب عليكى أن تضعي الحقيبة على طريقة الكروس لكى تتناسب مع شكل جسمك.



- إذا كان لديك كتفين متساويين مع حجم الأرجل، يعنى أن شكل جسمك (مربع)، ويجب عليكى أن تكون الحقيبة مربعة، وعريضة، وطويلة لكى تضيف التناسق مع شكل جسمك.



- إذا كان لديك الأرجل أعرض من الكتفين والخصر فأنت جسمك على شكل (الكمثرى)، لذلك يجب عليك وضع حقائب الكتف التى لا تتعدى خصرك ليحدث تناسق بينها وبين جسمك.



- إذا كان شكل جسمك على هيئة الساعة (الرملية)، فأنت محظوظة بشكل كبير فهذا الشكل من الجسم يتناسب معه كافة الأذواق والأشكال.