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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة من البرتقال يوميا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:28 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر البرتقال هو احدي فواكة الشتاء التي لايخلو منها اي منزل ولذلك يجب ان نهتم بتناوله واتمتع بفوائدة خلال موسم الشتاء وقم المعالج بالاعشاب محسن النادي فوائد غير متوقعة عند تناول البرتقال يوميا وهي :

1- يصفي الدم ويقتل الدود .

2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليها ويساعد على هبوط درجة الحرارة

3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.

4- مدر ومنظف للكلية والمثانة.

5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.

6- يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.

7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.

8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.

9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.

10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).

11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للانسان .

12- مضاد للسعال والأنفلونزا.
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