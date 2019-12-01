الرئيس المجري يزور دير الشايب في الأقصر

زار الرئيس المجري يانوش أدير، دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، حيث استقبله نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ونيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبانه.



وتجول الرئيس المجري في كنائس الدير ومعالمه، وتعرف من نيافة الأنبا سلوانس على تاريخه ولا سيما الكنيسة الأثرية التي أنشئت في القرن الرابع الميلادي.



رافق الرئيس يانوش أدير رئيس جمهورية المجر السيدة قرينته وابنته وسفير المجر بالقاهرة.



وكان الرئيس المجري زار والسيدة قرينته وابنته والوفد المرافق له، الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، على هامش زيارته الحالية لمصر.



كان في استقبال الرئيس المجري والوفد المرافق له لدى وصوله صاحبا النيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة.



وخلال الزيارة تجول الرئيس المجري في الكنيسة المعلقة، واستمع إلى شرح للقصة التاريخية الخاصه بها، كما سجل كلمة تذكارية في دفتر زيارات الكنيسة. وتبادل مع صاحبي النيافة الهدايا التذكارية.

