البورصة: تطبيقات التكنولوجيا المالية تعزز النمو الاحتوائي

أكد محمد فريد رئيس اتحاد البورصات العربية والبورصة المصرية، أن تطبيقات التكنولوجيا المالية تساعد إلى حد كبير أسواق الأوراق المالية العربية فى تحقيق مستهدفاتها وخاصة دعم جهود تعزيز النمو الاقتصادى الاحتوائي.



وأضاف محمد فريد في تصريحات له، أن التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل بيئة ممارسة الأعمال على النحو الذى يجعلها أكثر سرعة وكفاءة، وأسواق الأوراق المالية ليست بعيدة عن ذلك.



وأوضح أن البورصات باتت أمام مفترق طرق ويجب عليها سرعة التكيف مع متطلبات التكنولوجيا المالية كأداة أساسية تساعد المستثمرين ومنصات التداول وبيوت المقاصة والتسوية لضمان كفاءة عملية توزيع كافة الخدمات والمنتجات المالية.



وأشار محمد فريد إلى أن التكنولوجيا المالية لها دور متزايد فى تمكين أسواق الأوراق المالية بل والاقتصادات من تحقيق مستهدفاتها.