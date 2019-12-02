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تعليم

جامعة القاهرة تستضيف علي الهلباوي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
جامعة القاهرة تستضيف
جامعة القاهرة تستضيف علي الهلباوي
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ياسمين سامي
تستضيف جامعة القاهرة المنشد علي الهلباوي، اليوم الاثنين، في تمام الواحدة ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب.

وصرح الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، بأن هذه الاحتفالية تأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم الفن الراقي لطلابها ضمن فعاليات الموسم الفني، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقدمه الفن في تحرير الوجدان، مؤكدًا أن الوجدان هو ركن من بناء الشخصية، والعقل لا يعمل منفردًا دون الوجدان، وكلاهما يشكلان سلوك الإنسان.

كان الدكتور محمد الخشت أوضح أن جامعة القاهرة ظهرت في تصنيف "التايمز" البريطاني عام 2017 في تخصص واحد فقط من 11 تخصصا، وفي عام 2018 و2019 ظهرت الجامعة في 7 تصنيفات وهي الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (العلوم الطبية والصيدلية)، وعلوم الكمبيوتر، وعلوم الحياة، وعلوم الفيزياء، والهندسة والتكنولوجيا، والأعمال والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية.

وقال إن الجامعة تقدمت 150 مركزًا في تصنيف "التايمز" البريطاني لعام 2020 مقارنة بعام 2018، حيث جاءت الجامعة في تخصص الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (علوم الطب والصيدلة والصحة)، ضمن الفئة من 126 - 150 وفي تخصص علوم الكمبيوتر جاءت ضمن أفضل 251 - 300 جامعة على مستوى جامعات العالم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي ظهرت في التصنيف في تخصص التجارة والاقتصاد، واحتفظت بمكانتها في التخصصات الأخرى.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تسير بخطى جادة وسريعة نحو التحول لجامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، بما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية، وتعزيز تنافسية خريجيها على المستويين الوطني والدولي، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية في تطوير الجامعة والارتقاء بسمعتها الدولية وتقدمها في التصنيفات العالمية.
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