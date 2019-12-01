بعد انتحار طالب بكلية الهندسة | هاشتاج برج القاهرة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #برج_القاهرة بعد انتحار طالب بكلية الهندسة بالقفز من أعلى البرج لمروره بحالة نفسية سيئة ما أثار الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏فى اللحظة دى حسيت بالعجز لما تبقي هتموت وتنط جوا الشاشة علشان تمسك ايده وتلحقه حقيقي انا مصدوم من ساعة ما شوفت الفيديو ، المشاكل النفسية دي اخطر حاجة ع الانسان والله ، ربنا يرحمه يارب.

‎#برج_القاهرة



‏للأسف التعليم فى مصر ممكن يوصلك لمرحلة الجنون، طريقة تعامل الدكاتره مع الطالب طريقة مستفز بكل معنى الكلمة أنك تعمل كل إلا أنت تقدر عليه هو بكل بساطة متعجبوش حاجة.



‎#برج_القاهرة ‎#طالب_هندسه



‏يا رب عبدك الضعيف اعتل قلبه وضعف سامحه وتجاوز عن ذنبه برحمتك وثبتنا ياااا رب 💔💔😥

صدقة جارية ع روح نادر 💔💔💔

‎#برج_القاهرة



‏لحظة انتحار طالب كلية الهندسة من اعلى ‎#برج_القاهره ... ربنا يرحمه يارب ويغفر له



‏ڤيديو انتحار طالب هندسة مُرعب لدرجة موحشة عدم تردده في القرار وتنفيذه بالحماس ده يعلمنا أننا ما نضغطش على بعض لأي سبب من الأسباب، ونعرف أن الكلام مؤذي أكتر من أي شئ، وأن الحياة أقصر بكتير من أننا نخنق على بعض ونوصل شخص لنتيجة بشعة نندم عليها ‎#برج_القاهره.



‏رسايله قبل الانتحار متستهونوش بكلام حد الهم النفسي حقيقي أصعب من أي مرض حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد كان سبب أنه يربي كلاكيع في حياة حد سواء مجتمع أهل أصحاب عيلة أي داهية طالما يوصلو حد للمرحلة دي ✋

الله يرحمه ويسامحه يارب.

‎#برج_القاهرة



‏سامحنا ياصحبي..

ملعونة الأسباب والظروف اللي تخلي شاب زيك يفكر أنه حتى ينتحر مش ينتحر فعلا وبالطريقة دي💔

نتمنى أن ربنا يرحم ضعفك ويرحمك ويغفرلك!!!

‎#برج_القاهرة



‏لحظة صعبة على أى حد أنه يشوف المشهد ده أصعب على صاحبه، اللي وقف من الصدمة مش قادر يعمل حاجة وكمية تأنيب الضمير اللى هيتعرض لها طول عمره فى فكرة أنه كان ممكن ينقذه ‎#برج_القاهرة.