يحل مشاكل العشوائيات..إسكان النواب تكشف وحدات الإسكان الاجتماعي للحالات الحرجة.. فيديو

قال النائب محمد إسماعيل أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مازال متواجد على أرض الواقع، وتم تخصيص 2400 فدان بأسعار منخفضة بالنسبة الأراضي التي تمثل 50% من قيمة التكاليف، وذلك حتي يكون سعر الوحدات مناسب للأفراد والأسر غير القادرين.



وأضاف النائب محمد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي السيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم "، أن المواطن يذهب إلى العشوائيات بسبب زيادة أسعار الوحدات في المناطق السكانية الأخرى، ولكن مجلس النواب قام بتحريك السوق تجاه الإسكان الاجتماعي، وبالتالي سيتم تخفيض الطلب على العشوائيات ويقوم المواطن بالاتجاه إلى الإسكان المنتظم وهذا بسبب الطفرة التي حدثت في مصر في مجال الإسكان.



وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب الدولة مساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتوفير لهم وحدات تسمى «وحدات الرعاية الحرجة» لغير لغير القادرين وتكون مساحتها 42 مترا ويتم دفع 120 جنيها لمده 15 عاما وتصبح بعد ذلك مملوكة الي الأفراد وتحافظ على الناس وتقويهم من التشرد.



وأشار النائب محمد اسماعيل إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي يتم فيها دفع 20% منها و80% يكونوا بتمويل لمدة 20 عاما أو 25 عاما حسب الحالة الوظيفية للمواطن.



وتابع النائب محمد إسماعيل أن هناك بعض الناس الأولي بالرعاية قامت وزارة الإسكان بعمل 6000 وحدة لهم منهم الغير مقتدر ماديا او من وقع في ظروف صعبة هذا ما فعلته الدولة لهم وتخفيف الآلام عنهم ورفع معاناتهم .