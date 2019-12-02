ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يحل مشاكل العشوائيات..إسكان النواب تكشف وحدات الإسكان الاجتماعي للحالات الحرجة.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
الأسكان
الأسكان
Advertisements
قسم التوك شو
قال النائب محمد إسماعيل أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مازال متواجد على أرض الواقع، وتم تخصيص 2400 فدان بأسعار منخفضة بالنسبة الأراضي التي تمثل 50% من قيمة التكاليف، وذلك حتي يكون سعر الوحدات مناسب للأفراد والأسر غير القادرين.

وأضاف النائب محمد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي السيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم "، أن المواطن يذهب إلى العشوائيات بسبب زيادة أسعار الوحدات في المناطق السكانية الأخرى، ولكن مجلس النواب قام بتحريك السوق تجاه الإسكان الاجتماعي، وبالتالي سيتم تخفيض الطلب على العشوائيات ويقوم المواطن بالاتجاه إلى الإسكان المنتظم وهذا بسبب الطفرة التي حدثت في مصر في مجال الإسكان.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب الدولة مساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتوفير لهم وحدات تسمى «وحدات الرعاية الحرجة» لغير لغير القادرين وتكون مساحتها 42 مترا ويتم دفع 120 جنيها لمده 15 عاما وتصبح بعد ذلك مملوكة الي الأفراد وتحافظ على الناس وتقويهم من التشرد.

وأشار النائب محمد اسماعيل إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي يتم فيها دفع 20% منها و80% يكونوا بتمويل لمدة 20 عاما أو 25 عاما حسب الحالة الوظيفية للمواطن.

وتابع النائب محمد إسماعيل أن هناك بعض الناس الأولي بالرعاية قامت وزارة الإسكان بعمل 6000 وحدة لهم منهم الغير مقتدر ماديا او من وقع في ظروف صعبة هذا ما فعلته الدولة لهم وتخفيف الآلام عنهم ورفع معاناتهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

متآمر وأهبل .. محمد علي يكشف لمذيع الجزيرة أسماء المتعاملين معه .. شاهد

مرتضي منصور ينهي الجدل حول استمرار ميتشو مع الزمالك

بعد تسلم شقيقه التركة .. القصة الكاملة لميراث هيثم أحمد زكى

سلة الأهلي تقسو على الزمالك .. كبار وصغار

متسابقة ذا فويس المصرية إيمان عبد الغنى تدخل الأعلى مشاهدة بـ ياما القمر ع الباب

2 مكرر .. واقعة مثيرة في مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير