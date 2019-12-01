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محافظات

لسلامة المواطنين.. إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة في الدقهلية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:45 م
اغلاق 12 منشأة طبية
اغلاق 12 منشأة طبية
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همت الحسينى
وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على إغلاق 12 منشأة طبية وصحية،لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون.

أشار محافظ الدقهلية إلى أن المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات التى حددها القانون لضمان مستوى الخدمة الطبية التى تقدمها للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تشنها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من إلتزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه المنشآت تشمل 12 مركز ومعمل ومستشفى بمراكز ميت غمر والمنصورة،وشربين،والسنبلاوين،وبلقاس.
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