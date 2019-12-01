نقيب الإعلاميين: مواجهة الإعلام المضاد لمصر لا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب

كرمت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وذلك من خلال فاعليات الندوة التثقيفية التي نظمها المركز الإعلامي تحت عنوان "مؤسسات الدولة ودورها في توعية الشباب لمجابهة فكر وأكاذيب الإعلام المعادي".





وأكد سعده في كلمته أن مصر تواجه حربًا إعلامية شرسة منذ أقدم العصور، والتي هدفت إلى إثارة الفتنة وإحداث بلبلة فى أوساط الرأى العام من خلال العديد من الفضائيات والمنصات الإلكترونية وغيرها لبث الشائعات والأكاذيب، وخاصة ما تسمى بحروب الجيل الرابع التي تستخدم الإعلام والشائعات لاختراق وإضعاف المجتمعات وإحداث الفتن والتحريض لتكوين رأى عام فى اتجاه مناهض لسياسات ومؤسسات الدولة وإنجازاتها، وهو ما يحاول الإعلام المضاد التعويل عليه.



وأشار إلى أن مواجهة الإعلام المضاد لمصر واجب وطني لابد من الجميع مراعاته ولا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب لما ينطوى عليه من آثار وانعكاسات سلبية على المجتمع والأمن القومى.



وقال الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة حريصة على تنظيم تلك اللقاءات التثقيفية، حيث تضع خطط أنشطتها التوعوية على أساس مواجهة الفكر بالفكر، لتعظيم الوعي لدى الطلاب، وتعريفهم بكم التحديات التي تواجههم من الداخل والخارج،



وأكد أن مصر وشعبها ستظل علي قلب رجل واحد لحماية الدولة المصرية.



ومن جانبه أشار أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامى لجامعة سوهاج إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات لتنمية وعي وإدراك و تثقيف الشباب في مرحلة في غاية الأهمية من تاريخ الوطن، مضيفًا أنه على مدار العامين الأخيرين، استقبلت الجامعة و استضافت العديد من الشخصيات ذات التأثير الفاعل في قطاع عريض من المجتمع، ونظمت عشرات الندوات التثقيفية حاضر بها نخبة من أصحاب الفكر والإبداع،



وأوضح أن المركز الإعلامي يعمل بشقيه الورقي والالكتروني لتغطية وتوثيق الجهود والإنجازات والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها قطاعات الجامعة المختلفة، وتقديمها إلى المتلقي داخل وخارج الجامعة، ثم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز هذه الأنشطة المتعددة.



وفي ختام الندوة تم عقد لقاء مفتوح مع الطلبة للرد على استفساراتهم وأسئلتهم التي تشغل تفكيرهم في كافة المجالات والقضايا.



ثم كرم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على مجهوداته في ضبط المشهد الإعلامي.



يذكر أن الندوة أدارها الدكتور محمد عبد التواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة .