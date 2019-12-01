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أخبار العالم

سماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة السورية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:36 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولم تكشف "سانا" عن تفاصيل أخرى حول دوي الانفجار، إلا أنها أفادت منذ قليل بأن عددًا من المليشيات التركية سقطوا قتلى وجرحى في انفجار مجهول وقع في مبنى البيطرة ببلدة تل حلف في ريف رأس العين وتم نقلهم إلى تركيا وسط تعتيم على الحادثة.
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