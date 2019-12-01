هجوم مسلح على طائرة ركاب كاميرونية أثناء هبوطها شمال غرب البلاد





ولفتت إلى أن جسم الطائرة تعرض لبعض الأضرار المادية الجاري تحديدها، ولم تعلن أية جهة - حتى الآن - مسئوليتها عن هذا الهجوم.

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم /الأحد/، طائرة ركاب كاميرونية أثناء محاولتها الهبوط بإحدى المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية شمال غرب البلاد.وذكرت شركة الطيران الكاميرونية - في بيان وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن الطائرة تعرضت لهذا الهجوم المسلح أثناء الهبوط في مطار باميندا، غير أن قائدها تمكن من تفادي الرصاص والهبوط بها في سلام دون سقوط أية قتلى أو جرحى.