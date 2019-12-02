برلماني: تنظيم معارض دولية للصناعات بالقاهرة يساهم في زيادة نسبة الصادرات

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة في انطلاق معرض القاهرة الدولي للأخشاب ومكونات الأخشاب في نسخته الخامسة والذي من المقرر انطلاقه الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر، ويستمر لأربعة أيام، موضحا أن عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض وصل إلى 50 شركة.



وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن إعداد معارض دولية بالقاهرة يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الصادرات في مصر فضلا عن توفير العملة الصعبة في مصر، مؤكدًا على ضرورة زيادة عدد المعارض الدولية لتشجيع الشباب أيضا على التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كانت إدارة معرض القاهرة الدولي للأخشاب ومكونات الأخشاب أعلنت عن تنظيم المعرض في نسخته الخامسة، ومن المقرر انطلاقه الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري ويستمر لأربعة أيام، بمشاركة 50 شركة مصرية.



وقال وائل القاضي، العضو المنتدب لشركة فيجن فيرز، التي تتعاون في تنظم النسخة الخامسة للمعرض، إن هناك احتمالية كبيرة لزيادة عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض خلال اليومين المقبلين.



ويحتضن مركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر النسخة الخامسة للمعرض، والذي يأتي تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وقال حسين كمال مدير المعرض، إن مساهمة جهات عديدة برعاية المعرض في نسخته الخامسة يؤكد على وعي القائمين على الصناعة بمصر بأهمية المعرض، ودوره الحيوي في إعلاء القيمة التنافسية للمنتجات المصرية وتوفير التكنولوجيا المتطورة للعاملين بالقطاع ممن يشاركوا في فعاليات المعرض، "والمساهمة في نقل المعرفة من جميع دول العالم المتميزة في هذا القطاع إلى السوق المصرية".



وأكد كمال، أن حجم المشاركة للشركات في تزايد مستمر، بالإضافة إلى أن هناك قائمة كبيرة من الشركات سيتم إعلان مشاركتها خلال اليومين المقبلين، نظرًا للزخم الكبير الذي حققتة النسخة الماضية للمعرض بمصر، بالإضافة إلى عدة وفود، مضيفًا: "يشارك النسخة الخامسة للمعرض 200 ماركة عالمية من 32 دولة، بالإضافة إلى زائرين من 18 دولة.