نجوم أثارو الجدل بسبب زلات اللسان.. منى زكى تشبه الرجال بـ الحيوانات.. أسما شريف منير تسب الشعراوى.. وخطأ فادح لـ سمية الخشاب.. وشيرين عبدالوهاب تواصل مسلسل الأزمات

هيفاء حسين تقع فى فخ التطبيع

راغب علامة فى ورطة خلال برنامج أراب أيدول





"زلات لسان" النجوم أصبحت الأكثر انتشارا فى الفترة الحالية وخاصة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التى دخلت موسوعة جينيس بسبب كثرة المواقف التى أوقعتها فى أزمات حقيقية.



نرصد فى التقرير التالى "زلات لسان" عدد من النجوم وكيف كان رد فعل الجمهور عليها.



شيرين عبد الوهاب :

تعد الفنانة شيرين عبد الوهاب الاكثر وقوعا فى هذه الأزمة تبررها بانه نوعا من زلة اللسان والعفوية أو التلقائية الزائدة ولعل آخر هذه الأزمات تصريحاتها الجريئة التى عبرت عنها فى موسم الرياض بالسعودية حيث أحيت حفلين وفى كل منهما كان هناك تصريح مثير لها.



ففى الحفل الأول قالت شيرين عبد الوهاب "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن" وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا حتى خرج البعض بتدشين هاشتاج "اخرسى يا شيرين".



وفى الحفل الثانى زادت شيرين الطيب بله حتى قالت : "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس" وهو الأمر الذى نتج عنه استياء من جانب السعوديات وحتى طالبت الإعلامية طالب لطيفة اليحيى، عبر حسابها الشخصي على تويتر، بمقاضاة شيرين عبد الوهاب بعد أن وصفت من يعارض كلامها بالعوانس، وذلك في الحفل الذي أحيته امس في الرياض.



أسما شريف منير :

بينما كان موقف أسما شريف منير أكثر سخونة حيث وصفت الشيخ الشعراوى بـ "المتطرف" وهو الأمر الذى شن عليها هجوما شرسا لعدة أيام حتى قدمت اعتذارا مؤكدة على حبها لإمام الدعاه وكان هذا نوعا من زلة اللسان.



هيفاء حسين :

عدلت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، تعليقها على صورتها التي ظهرت فيها خلال زيارة القدس الشريف، الذي وصفت من خلاله المسجد الأقصى بقبلة المسلمين واليهود معًا، فجاء نص التعليق بعد تعديله من دون وصف الحرم الثالث بقبلة المسلمين واليهود.



ويأتي ذلك بعد أن أثارت هيفاء حسين، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال التعليق على نفس الصورة والتي قالت فيها مسبقًا وقبل التعديل: «لحظات استثنائية رغم الصعوبات وخطورة الوضع لكن كانت أروع زيارة وتستحق التضحية بأعمارنا وهي زيارة المسجد الأقصى أولى القبلتين وهي قبلة المسلمين واليهود.. الحمدلله الذي رزقنا زيارة البيت المقدس».



وتعرضت لحملة كبيرة من الانتقادات على السوشيال ميديا، فوصفها البعض بأنها تقوم بالتطبيع علانية، فقالت إحدى الناشطات: «هذا تطبيقي بالواضح الفاضح»، والبعض الآخر شن هجومًا كبيرًا عليها وصل إلى حد الشتائم واصفًا إياها بالجهل.



راغب علامة

قبل 5 سنوات، وقع الفنان راغب علامة في ورطة خلال إحدى حلقات برنامج المواهب «آرب أيدول» الذي شارك في لجنة تحكيمه، فقال خلال تلك الحلقة نصًا: « إن الله لم يخلق مثل الفنانة فيروز»، ما ورطه أمام الجمهور الذي اتهمه بالتطاول على الذات الإلهية، لكن راغب أوضح بعدها أنه لم يقصد التطاول، لكنها كانت مجرد ذلة لسان.



أحلام

وفي خلال نفس البرنامج أيضًا «آرب أيدل»، وقعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في ورطة مع الأكراد، حينما انتقدت ثورتهم وزعمهم الاستقلال عن العراق، مؤكدة أن العراق دولة موحدة، ما جعل الجمهور الكردي يهاجمونها.



وخلال مشاركتها بمهرجان موازين إيقاعات العالم عام 2013، وقعت أحلام في ورطة أخرى حينما عدلت على كلمات أغنية لها، وقالت: «أكره المغرب»، لكنها تداركت الأمر فيما بعد وقالت: «أعشق المغرب».



نجوى كرم

قبل حوالي 6 سنوات، وقعت الفنانة نجوى كرم في ذلة لسان خلال إحدى حلقات برنامج المواهب «آرب جوت تلنت» الذي تشارك فيه كعضوة لجنة تحكيم، فطلب منها متسابق الزواج بطريقة كوميدية، لكن نجوى ردت قائلة: «صمت وصمت حتى إفطر على بصلة»، ما أزعج المتسابق وأشعره بالحرج.



منى زكي

أما منى زكي، فهاجمت الرجال وعلقت على واقعة تحرّش بسيدة، قائلة: «إلى الرجال الحيوانات مع كامل الاحترام للحيوانات، إذا لم تستطع السيطرة عليه فيجب قطعه لك».



سمية الخشاب

وقعت الفنانة سمية الخشاب في خطأ خلال لقاء متلفز، حينما قالت: «ربنا يخلي المرحومة فاتن حمامة ونراها قريبًا على الشاشة»، وذلك بعد وفاة فاتن حمامة بعدة أشهر.