تحرك برلماني بسبب عدم تشغيل مدينة دمياط للأثاث

أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن عدم تشغيل مدينة دمياط للأثاث الجديدة حتى الآن منذ أن تم افتتاحها.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع مدينة دمياط للأثاث الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه منذ 3 سنوات قريبا يعتبر من أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير الصناعة ودعم التسويق وتدريب الأيدي العاملة على الميكنة في مجال الموبيليا والحرف التكميلية.



وتابع النائب، أن هناك مدنا كثيرة تم افتتاحها فور الانتهاء منها مثل مدينة الجلود الجديدة وغيرها من المدن الأخرى.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه منذ أن تم افتتاحه إلا أنه لم يبدأ العمل حتى تاريخة ولابد من معرفة الأسباب وراء تأخر العمل به حتى الآن.



وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لكي يتم توجيهه إلى رئيس الحكومة ووزارة التجارة للتحقيق في هذا الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخير عمل المشروع.